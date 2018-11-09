Programación de TRECE del lunes 12 al domingo 18 de noviembre de 2018.
LUNES 12 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS
12:30 CINE 1 “UN DÓLAR Y UNA TUMBA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL TESORO DEL CÓNDOR DE ORO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL REBELDE ORGULLOSO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SANSÓN Y DALILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 15
01:45 TELETIENDA
MARTES 13 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- ANGOLA BALOMBO. (REEDITADO 2018)
12:30 CINE 1 “UNA CUERDA, UN COLT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “CINCO SEMANAS EN GLOBO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “DUELO EN DIABLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SANSÓN Y DALILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 16
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “EL ÚLTIMO ATAQUE DE LOS APACHES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL BÁRBARO Y LA GEISHA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “APACHE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 17
01:45 TELETIENDA
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “UNA TUMBA PARA EL SHERIFF” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 7 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL CAPITÁN KING” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL HOMBRE DE UNA TIERRA EXTRAÑA” CAPÍTULO 7 (+ de 7 años)
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 18
01:45 TELETIENDA
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS” CAPÍTULO 9
12:30 CINE 1 “LOS VENGADORES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 8 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “CARAVANA HACIA EL SUR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “UN EXTRAÑO EN EL CAMINO” (+ de 7 años) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “JOSÉ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 3 “ELEGIR UN AMOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA – REPETICIÓN-
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL – REPETICIÓN-
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. KENIA (NAIROBI) TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. SENEGAL. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6
11:00 SANTA MISA – TOMA DE POSESIÓN NUEVO OBISPO DE ALBACETE
13:00 DOCUMENTAL “LA CATEDRAL DE TERUEL”
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “FANFAN LA TULIPE” ( + de 7 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
17:00 CINE 2 “EL ÚLTIMO MOHICANO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “LA MISIÓN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “DANKO: CALOR ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “MENTIRAS ARRIESGADAS” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:30 CINE 6 “DESAFÍO TOTAL” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:00 CINE 7 “CORRUPCIÓN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
03:45 CINE 8 “BIGGLES, EL VIAJERO DEL TIEMPO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:45 TELETIENDA
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
10:00 SANTA MISA -JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
11:15 GRAN GALA LÍRICA DE LA ZARZUELA. HOMENAJE A GASPAR SANCHIS
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “TARDE DE TOROS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “APRENDIENDO A MORIR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:30 CINE 3 “MISIÓN DE AUDACES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “CHISUM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:30 CINE SIN CORTES “McQ” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “EL ASALTO DE LOS HOMBRES PÁJARO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE 7 “LUCHANDO POR MIS DERECHOS” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:00 TELETIENDA