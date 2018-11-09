Programación de TRECE del lunes 12 al domingo 18 de noviembre

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Programación de TRECE del lunes 12 al domingo 18 de noviembre de 2018.

LUNES 12 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS

12:30 CINE 1  “UN DÓLAR Y UNA TUMBA”     (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 4   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL TESORO DEL CÓNDOR DE ORO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL REBELDE ORGULLOSO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SANSÓN Y DALILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 15

01:45 TELETIENDA

MARTES 13 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO  -REPETICIÓN- ANGOLA BALOMBO. (REEDITADO 2018)

12:30 CINE 1  “UNA CUERDA, UN COLT”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 5   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “CINCO SEMANAS EN GLOBO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “DUELO EN DIABLO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SANSÓN Y DALILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 16

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “EL ÚLTIMO ATAQUE DE LOS APACHES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL BÁRBARO Y LA GEISHA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “APACHE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 17

01:45 TELETIENDA

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “UNA TUMBA PARA EL SHERIFF”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 7   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL CAPITÁN KING”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DE UNA TIERRA EXTRAÑA”   CAPÍTULO 7   (+ de 7 años)

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 18

01:45 TELETIENDA

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS” CAPÍTULO 9

12:30 CINE 1  “LOS VENGADORES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 8   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “CARAVANA HACIA EL SUR”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “UN EXTRAÑO EN EL CAMINO”   (+ de 7 años)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “JOSÉ”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 3  “ELEGIR UN AMOR”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA  – REPETICIÓN-

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL  – REPETICIÓN-

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. KENIA  (NAIROBI)  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. SENEGAL. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6

11:00 SANTA MISA – TOMA DE POSESIÓN NUEVO OBISPO DE ALBACETE

13:00 DOCUMENTAL “LA CATEDRAL DE TERUEL”

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “FANFAN LA TULIPE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

17:00 CINE 2  “EL ÚLTIMO MOHICANO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “LA MISIÓN”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “DANKO: CALOR ROJO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “MENTIRAS ARRIESGADAS”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:30 CINE 6  “DESAFÍO TOTAL”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE 7   “CORRUPCIÓN”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

03:45 CINE 8  “BIGGLES, EL VIAJERO DEL TIEMPO”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:45 TELETIENDA

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

10:00 SANTA MISA -JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

11:15 GRAN GALA LÍRICA DE LA ZARZUELA. HOMENAJE A GASPAR SANCHIS

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “TARDE DE TOROS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “APRENDIENDO A MORIR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:30 CINE 3  “MISIÓN DE AUDACES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “CHISUM”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:30 CINE SIN CORTES  “McQ”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6   “EL ASALTO DE LOS HOMBRES PÁJARO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE 7   “LUCHANDO POR MIS DERECHOS”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:00 TELETIENDA

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