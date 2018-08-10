Programación de TRECE del lunes 13 al domingo 19 de agosto

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Programación de TRECE del lunes 13 al domingo 19 de agosto de 2018.

LUNES 13 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

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11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPÚBLICA CHECA. PRAGA.

12:15 CINE  “GERÓNIMO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 11.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “GET CARTER. ASESINO IMPLACABLE”   (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

16:40 SESIÓN DOBLE  “LAS AVENTURAS DE MARCO POLO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:30 CINE WESTERN  “LA CIUDAD SIN LEY”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “RABIA INTERIOR”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – JOSÉ LUIS PÉREZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “DE REPENTE UN EXTRAÑO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MARTES 14 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. GUATEMALA

12:15 CINE    “UN DÓLAR Y UNA TUMBA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

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14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 12.     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “DAYLIGHT. PÁNICO EN EL TÚNEL”  (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

16:40 SESIÓN DOBLE  “LLAMADA SALVAJE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:45 CINE WESTERN  “SMITH, EL SILENCIOSO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 CINE  “LOS INDOMABLES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 CINE “HOMICIDIO EN PRIMER GRADO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA ASUNCIÓN DE MARÍA -TOLEDO

11:00 SANTA MISA

12:15 CINE  “AL INFIERNO GRINGO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 13.     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “SUPERCOP”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

16:40 SESIÓN DOBLE  “EL DIAMANTE DE JERU”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:15 CINE WESTERN  “LOS FORAJIDOS”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:20 CINE  “LA CARGA DE LA POLICÍA MONTADA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

LOGO EL CASCABEL 2017

22:30 EL CASCABEL  – JOSÉ LUIS PÉREZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “ELEGIR UN AMOR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

JUEVES 16 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL SALVADOR

12:15 CINE   “COMO LOBOS SEDIENTOS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 14.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PERDIDOS EN LA NIEVE”     (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

16:40 SESIÓN DOBLE  “LA FUERZA DEL VALOR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:30 CINE WESTERN  “TIERRA GENEROSA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “TRES FLECHAS”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

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22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “SARAH”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

VIERNES 17 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

GALERIA DEL COLECCIONISTA-PROGRAMACIÓN DE 13TV

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA.

12:15 CINE  “CONCIERTO PARA UN COLT”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 1.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “ROBINSON CRUSOE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:30 SESIÓN DOBLE  “MR. JOHNSON”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “LA LEYENDA DE SAM GUARD”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:10 CINE  “CAMINO DE LA VENGANZA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “AEROPUERTO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE  “CARAVANAS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. NICARAGUA

04:15 TELETIENDA

SÁBADO 18 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE -MAPUTO-

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ -SELVA-

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LA TORMENTA DEL SIGLO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “EL INCREÍBLE VIAJE DE MARY BRYANT”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

18:15 CINE  “EL ÚLTIMO EXPLORADOR”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:10 CINE  “RAPA NUI″    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES “COMANDO”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

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23:30 CINE  “ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

01:15 CINE  “PABELLONES LEJANOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

06:30 TELETIENDA

DOMINGO 19 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULOS 11, 12 y 13.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA

13:00 ÁNGELUS

13:20  CINE  “BARRERAS DE ORGULLO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:50 SOBREMESA DE CINE  “LOS COWBOYS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

17:00 CINE  “CHISUM”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 CINE  “BANDIDO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

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20:45 CINE  “DANKO: CALOR ROJO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:30 CINE SIN CORTES  “DESAFÍO TOTAL”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE  “ALIENS. EL REGRESO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 CINE  “PALABRA DE HONOR”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

03:45 TELETIENDA

 

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