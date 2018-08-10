Programación de TRECE del lunes 13 al domingo 19 de agosto de 2018.
LUNES 13 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPÚBLICA CHECA. PRAGA.
12:15 CINE “GERÓNIMO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 11. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “GET CARTER. ASESINO IMPLACABLE” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
16:40 SESIÓN DOBLE “LAS AVENTURAS DE MARCO POLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:30 CINE WESTERN “LA CIUDAD SIN LEY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “RABIA INTERIOR” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “DE REPENTE UN EXTRAÑO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MARTES 14 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. GUATEMALA
12:15 CINE “UN DÓLAR Y UNA TUMBA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 12. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “DAYLIGHT. PÁNICO EN EL TÚNEL” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
16:40 SESIÓN DOBLE “LLAMADA SALVAJE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:45 CINE WESTERN “SMITH, EL SILENCIOSO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 CINE “LOS INDOMABLES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “HOMICIDIO EN PRIMER GRADO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA ASUNCIÓN DE MARÍA -TOLEDO
11:00 SANTA MISA
12:15 CINE “AL INFIERNO GRINGO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “SUPERCOP” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
16:40 SESIÓN DOBLE “EL DIAMANTE DE JERU” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:15 CINE WESTERN “LOS FORAJIDOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:20 CINE “LA CARGA DE LA POLICÍA MONTADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “ELEGIR UN AMOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
JUEVES 16 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL SALVADOR
12:15 CINE “COMO LOBOS SEDIENTOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 14. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PERDIDOS EN LA NIEVE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
16:40 SESIÓN DOBLE “LA FUERZA DEL VALOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:30 CINE WESTERN “TIERRA GENEROSA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “TRES FLECHAS” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “SARAH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
VIERNES 17 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA.
12:15 CINE “CONCIERTO PARA UN COLT” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 1. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “ROBINSON CRUSOE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:30 SESIÓN DOBLE “MR. JOHNSON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “LA LEYENDA DE SAM GUARD” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:10 CINE “CAMINO DE LA VENGANZA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “AEROPUERTO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE “CARAVANAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. NICARAGUA
04:15 TELETIENDA
SÁBADO 18 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE -MAPUTO-
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ -SELVA-
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LA TORMENTA DEL SIGLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “EL INCREÍBLE VIAJE DE MARY BRYANT” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:15 CINE “EL ÚLTIMO EXPLORADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:10 CINE “RAPA NUI″ ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “COMANDO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
23:30 CINE “ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
01:15 CINE “PABELLONES LEJANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
06:30 TELETIENDA
DOMINGO 19 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULOS 11, 12 y 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “BARRERAS DE ORGULLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:50 SOBREMESA DE CINE “LOS COWBOYS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
17:00 CINE “CHISUM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 CINE “BANDIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:45 CINE “DANKO: CALOR ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:30 CINE SIN CORTES “DESAFÍO TOTAL” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE “ALIENS. EL REGRESO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 CINE “PALABRA DE HONOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
03:45 TELETIENDA