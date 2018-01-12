Programación de TRECE del lunes 15 al domingo 21 de enero

carol
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Programación de TRECE del lunes 15 al domingo 21 de enero de 2018.

 

LUNES 15 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “EL ÚLTIMO ATAQUE DE LOS APACHES”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 25.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TARAS BULBA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA PRINCESA DEL NILO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “DUELO EN ALTA SIERRA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 1”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CRÓNICA VATICANA

01:30 TELETIENDA

02:30 CRÓNICA VATICANA  (REPETICIÓN)

03:30 TELETIENDA

04:30 CRÓNICA VATICANA  (REPETICIÓN)

05:30 TELETIENDA

 

MARTES 16 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LAS PISTOLAS DEL NORTE DE TEXAS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA GRAN AVENTURA DE TARZÁN”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA PERLA DEL SUR DEL PACÍFICO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL ÚLTIMO ATARDECER”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 2”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “FAMILIA DE POLICÍAS”  ( Todos los públicos)

02:00 TELETIENDA

03:15 CINE  “EL ESPECIALISTA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

05:00 TELETIENDA

 

MIÉRCOLES 17 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “UN DÓLAR AGUJEREADO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2. PARTE II.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TARZÁN EL JUSTICIERO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “HUIDA HACIA EL SOL”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TRES SARGENTOS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 3”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “FAMILIA DE POLICÍAS 2”  ( Todos los públicos)

02:00 TELETIENDA

03:15 CINE  “BLACK KILLER”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

05:00 TELETIENDA

 

JUEVES 18 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “EL HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TIERRA DE FARAONES”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “AMAZONAS NEGRAS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “WINCHESTER 73”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 4”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE

01:30 TELETIENDA

02:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE  – REPETICIÓN-

03:30 TELETIENDA

04:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE  – REPETICIÓN-

05:45 TELETIENDA

VIERNES 19 DE ENERO:

 

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “JOE, EL IMPLACABLE”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “RETORNO AL PARAÍSO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

16:30 ENCUENTRO DEL PAPA CON LOS PUEBLOS DE LA AMAZONÍA

18:00 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

18:15 CINE WESTERN  “LA ÚLTIMA AVENTURA DEL GENERAL CUSTER”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “LA SOGA DE LA HORCA”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “DUELO AL SOL”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:15 CINE  “CAZADORES DE MEDIANOCHE”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

02:00 CINE  “PATRULLA DE RESCATE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 8

03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. NICARAGUA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 9

 

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 20 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 2

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 25.   ( Todos los públicos)

12:45 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1.  PARTE 1.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:45 CINE  “EL ÚLTIMO EXPLORADOR”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “UN NUEVO MUNDO”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TV.

18:30 CINE  “LA MISIÓN”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:10 CINE  “SQUANTO: EL ÚLTIMO GRAN GUERRERO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “KILL SWITCH”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “BLACK JACK”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “EL GUERRERO Y LA HECHICERA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “AUSTERLITZ”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 21 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:00 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

09:45 CINE  “SANGRE EN EL ASFALTO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2.  PARTE II.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA  -TOLEDO-

13:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. HONDURAS. TEMPORADA 6-CAPÍTULO 1

13:50 PERIFERIAS

14:50 ÁNGELUS

14:55 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:45 SOBREMESA DE CINE  “LA ODISEA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:45 CINE “JASÓN Y LOS ARGONAUTAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

 

22:00 CINE SIN CORTES  “UNO DE LOS NUESTROS”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE “AMERICAN YAKUZA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:00 TELETIENDA

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