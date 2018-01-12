Programación de TRECE del lunes 15 al domingo 21 de enero de 2018.
LUNES 15 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL ÚLTIMO ATAQUE DE LOS APACHES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 25. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TARAS BULBA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA PRINCESA DEL NILO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “DUELO EN ALTA SIERRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 1” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CRÓNICA VATICANA
01:30 TELETIENDA
02:30 CRÓNICA VATICANA (REPETICIÓN)
03:30 TELETIENDA
04:30 CRÓNICA VATICANA (REPETICIÓN)
05:30 TELETIENDA
MARTES 16 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LAS PISTOLAS DEL NORTE DE TEXAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LA GRAN AVENTURA DE TARZÁN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA PERLA DEL SUR DEL PACÍFICO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL ÚLTIMO ATARDECER” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 2” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “FAMILIA DE POLICÍAS” ( Todos los públicos)
02:00 TELETIENDA
03:15 CINE “EL ESPECIALISTA” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
05:00 TELETIENDA
MIÉRCOLES 17 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “UN DÓLAR AGUJEREADO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2. PARTE II. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TARZÁN EL JUSTICIERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “HUIDA HACIA EL SOL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TRES SARGENTOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 3” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “FAMILIA DE POLICÍAS 2” ( Todos los públicos)
02:00 TELETIENDA
03:15 CINE “BLACK KILLER” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
05:00 TELETIENDA
JUEVES 18 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TIERRA DE FARAONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “AMAZONAS NEGRAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “WINCHESTER 73” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 4” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE
01:30 TELETIENDA
02:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE – REPETICIÓN-
03:30 TELETIENDA
04:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE – REPETICIÓN-
05:45 TELETIENDA
VIERNES 19 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “JOE, EL IMPLACABLE” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “RETORNO AL PARAÍSO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
16:30 ENCUENTRO DEL PAPA CON LOS PUEBLOS DE LA AMAZONÍA
18:00 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
18:15 CINE WESTERN “LA ÚLTIMA AVENTURA DEL GENERAL CUSTER” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “LA SOGA DE LA HORCA” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “DUELO AL SOL” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:15 CINE “CAZADORES DE MEDIANOCHE” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
02:00 CINE “PATRULLA DE RESCATE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 8
03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. NICARAGUA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 9
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 20 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 2
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 25. ( Todos los públicos)
12:45 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1. PARTE 1. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:45 CINE “EL ÚLTIMO EXPLORADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “UN NUEVO MUNDO” ( + de 16 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TV.
18:30 CINE “LA MISIÓN” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:10 CINE “SQUANTO: EL ÚLTIMO GRAN GUERRERO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “KILL SWITCH” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “BLACK JACK” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “EL GUERRERO Y LA HECHICERA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “AUSTERLITZ” ( + de 13 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 21 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:00 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
09:45 CINE “SANGRE EN EL ASFALTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2. PARTE II. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA -TOLEDO-
13:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. HONDURAS. TEMPORADA 6-CAPÍTULO 1
13:50 PERIFERIAS
14:50 ÁNGELUS
14:55 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:45 SOBREMESA DE CINE “LA ODISEA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:45 CINE “JASÓN Y LOS ARGONAUTAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “UNO DE LOS NUESTROS” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “AMERICAN YAKUZA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:00 TELETIENDA