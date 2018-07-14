Programación de TRECE del lunes 16 al domingo 22 de julio

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Programación de TRECE del lunes 16 al domingo 22 de julio de 2018.

LUNES 16 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

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11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA

12:15 CINE  “ESTA ES NUESTRA TIERRA 1”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 4.   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA ROSA NEGRA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “ATILA, REY DE LOS HUNOS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “LA PRADERA SIN LEY”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “TRES JÓVENES DE TEXAS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “BLACK DOG”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MARTES 17 DE JULIO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA

12:15 CINE    “ESTA ES NUESTRA TIERRA 2”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 5.   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:55 SESIÓN DOBLE  “CORAZA NEGRA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 SESIÓN DOBLE  “LA ESPADA DE LANCELOT”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DE BITTER RIDGE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “LA BRIGADA DE LA MUERTE”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “BLANCO PERFECTO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 18 DE JULIO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL SALVADOR

12:15 CINE  “TEXAS 1”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6.   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL PRÍNCIPE VALIENTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 SESIÓN DOBLE  “EL CONQUISTADOR DE MONGOLIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “LA LEYENDA DE BILLY EL NIÑO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 CINE  “LA VERDADERA HISTORIA DE JESSE JAMES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

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22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “COSAS QUE HACER EN DENVER CUANDO ESTÁS MUERTO”   (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

JUEVES 19 DE JULIO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. GUATEMALA.

12:15 CINE   “TEXAS 2”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

El Equipo A

14:05  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7.   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL VALIENTE PRÍNCIPE DE DONEGAL”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL PRÍNCIPE NEGRO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:30 CINE WESTERN  “UN PIE EN EL INFIERNO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:20 CINE  “LA VENGANZA DE FRANK JAMES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “UN PLAN SENCILLO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

VIERNES 20 DE JULIO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

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11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. TURKANA

12:15 CINE  “EN DEFENSA PROPIA”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8.   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL SEÑOR DE LA GUERRA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA PRINCESA SAMARKAND”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:30 CINE WESTERN  “PLUMA BLANCA”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “RÍO SIN RETORNO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE  “EL RIFLE Y LA BIBLIA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

23:45 CINE “CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.

04:30 TELETIENDA

SÁBADO 21 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. TANZANIA

10:30 ESCUELA DE PADRES

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SHAKA ZULU: LA CIUDADELA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:50 SOBREMESA DE CINE  “BARBARROJA”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

18:15 CINE  “DRUIDAS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:10 CINE  “MONGOL”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:25 CINE  “EL SABOR DE LA MUERTE”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “DRIVE”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:45 CINE  “RETORNO A EDÉN”   ( + de 7 años)

06:00 TELETIENDA

DOMINGO 22 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

09:45 CINE  “EL CÁLIZ DE PLATA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – TOLEDO

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13:00 ÁNGELUS

13:20  CINE  “GENTE BRAVA”   ( + de 7 años)

14:55 SOBREMESA DE CINE  “HORIZONTES DE GRANDEZA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:00 CINE  “CÍRCULO DE FUEGO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

19:40 CINE  “LA BATALLA DE LAS COLINAS DEL WHISKY”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:15 CINE  “THE PUNISHER -VENGADOR-”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

23:45 CINE  “FUGA MORTAL”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

01:15 CINE  “CACERÍA HUMANA”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

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