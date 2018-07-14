Programación de TRECE del lunes 16 al domingo 22 de julio de 2018.
LUNES 16 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA
12:15 CINE “ESTA ES NUESTRA TIERRA 1” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 4. (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:55 SESIÓN DOBLE “LA ROSA NEGRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “ATILA, REY DE LOS HUNOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “LA PRADERA SIN LEY” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “TRES JÓVENES DE TEXAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “BLACK DOG” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MARTES 17 DE JULIO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA
12:15 CINE “ESTA ES NUESTRA TIERRA 2” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 5. (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:55 SESIÓN DOBLE “CORAZA NEGRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 SESIÓN DOBLE “LA ESPADA DE LANCELOT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 CINE WESTERN “EL HOMBRE DE BITTER RIDGE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA BRIGADA DE LA MUERTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “BLANCO PERFECTO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 18 DE JULIO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL SALVADOR
12:15 CINE “TEXAS 1” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6. (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:55 SESIÓN DOBLE “EL PRÍNCIPE VALIENTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 SESIÓN DOBLE “EL CONQUISTADOR DE MONGOLIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “LA LEYENDA DE BILLY EL NIÑO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 CINE “LA VERDADERA HISTORIA DE JESSE JAMES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “COSAS QUE HACER EN DENVER CUANDO ESTÁS MUERTO” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
JUEVES 19 DE JULIO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. GUATEMALA.
12:15 CINE “TEXAS 2” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7. (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:55 SESIÓN DOBLE “EL VALIENTE PRÍNCIPE DE DONEGAL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL PRÍNCIPE NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:30 CINE WESTERN “UN PIE EN EL INFIERNO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:20 CINE “LA VENGANZA DE FRANK JAMES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “UN PLAN SENCILLO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
VIERNES 20 DE JULIO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. TURKANA
12:15 CINE “EN DEFENSA PROPIA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8. (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:55 SESIÓN DOBLE “EL SEÑOR DE LA GUERRA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “LA PRINCESA SAMARKAND” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:30 CINE WESTERN “PLUMA BLANCA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “RÍO SIN RETORNO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE “EL RIFLE Y LA BIBLIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
23:45 CINE “CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.
04:30 TELETIENDA
SÁBADO 21 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. TANZANIA
10:30 ESCUELA DE PADRES
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SHAKA ZULU: LA CIUDADELA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:50 SOBREMESA DE CINE “BARBARROJA” ( + de 16 años) SUBTITULADA
18:15 CINE “DRUIDAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:10 CINE “MONGOL” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:25 CINE “EL SABOR DE LA MUERTE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “DRIVE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:45 CINE “RETORNO A EDÉN” ( + de 7 años)
06:00 TELETIENDA
DOMINGO 22 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
09:45 CINE “EL CÁLIZ DE PLATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – TOLEDO
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “GENTE BRAVA” ( + de 7 años)
14:55 SOBREMESA DE CINE “HORIZONTES DE GRANDEZA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:00 CINE “CÍRCULO DE FUEGO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
19:40 CINE “LA BATALLA DE LAS COLINAS DEL WHISKY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE “THE PUNISHER -VENGADOR-” ( + de 18 años) SUBTITULADA
23:45 CINE “FUGA MORTAL” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
01:15 CINE “CACERÍA HUMANA” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA