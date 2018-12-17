Programación de TRECE del lunes 17 al domingo 23 de diciembre de 2018.
LUNES 17 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN-
12:30 CINE 1 “LLAMADA SALVAJE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 1 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “HARRY BLACK Y EL TIGRE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “TAMBORES DE GUERRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 8
01:45 TELETIENDA
MARTES 18 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. LUANDA. ANGOLA. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 18
12:30 CINE 1 “ONE MORE MOUNTAIN” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 2 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “REVUELTA EN HAITÍ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “SAM WHISKEY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “EN DEFENSA PROPIA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 3. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “AVE DEL PARAÍSO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “FILÓN DE PLATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 10
01:45 TELETIENDA
JUEVES 20 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “RENEGADOS” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 4. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA HECHICERA BLANCA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “FUERTE YUMA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 11
01:45 TELETIENDA
VIERNES 21 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 4
12:30 CINE 1 “EL ÚLTIMO EXPLORADOR” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 14 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL LEÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL SHERIFF DE DODGE CITY” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (LORENA Y ROI) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. ESTRENO
22:30 ESPECIAL FUERA DE FOCO: PERÚ
23:45 GALA “BUENOS DÍAS JAVI Y NIEVES”
01:15 CINE 3 “BLANCO PERFECTO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 CINE 4 “CHEETAH, UNA AVENTURA AFRICANA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 22 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPETICIÓN. TANZANIA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPETICIÓN. DAKAR. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3
11:00 ORDENACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN. GUADIX
13:30 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “SOMMERSBY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 CINE 2 “MASTER AND COMMANDER: AL OTRO LADO DEL MUNDO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “TERRENO PELIGROSO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “EL PROTECTOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “COP LAND” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:30 CINE 6 “SOLDADO UNIVERSAL” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
01:15 CINE 7 “EL TREN DE LA MUERTE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
03:15 CINE 8 “MR. JOHNSON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
10:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (EFECTO MARIPOSA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
11:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (LORENA Y ROI) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
12:00 SANTA MISA. DOMINGO IV DE ADVIENTO. CÓRDOBA
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPETICIÓN. NAGASAKI, JAPÓN. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 19
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “¡BIENVENIDO MÍSTER MARSHALL!” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “PLACIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:00 CINE 3 “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 CINE 4 “LA JUNGLA HUMANA” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “COMETIERON DOS ERRORES” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
23:55 CINE 6 “CAZADOR BLANCO, CORAZÓN NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:45 CINE 7 “DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:00 TELETIENDA