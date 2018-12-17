Programación de TRECE del lunes 17 al domingo 23 de diciembre

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Programación de TRECE del lunes 17 al domingo 23 de diciembre de 2018.

LUNES 17 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN-

12:30 CINE 1  “LLAMADA SALVAJE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6.  CAPÍTULO 1   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “HARRY BLACK Y EL TIGRE”      ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “TAMBORES DE GUERRA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 8

01:45 TELETIENDA

MARTES 18 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40  MISIONEROS POR EL MUNDO. LUANDA. ANGOLA. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 18

12:30 CINE 1  “ONE MORE MOUNTAIN”     (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 2   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “REVUELTA EN HAITÍ”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “SAM WHISKEY”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “EN DEFENSA PROPIA”     (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 3.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “AVE DEL PARAÍSO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “FILÓN DE PLATA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 10

01:45 TELETIENDA

JUEVES 20 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “RENEGADOS”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 4.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA HECHICERA BLANCA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “FUERTE YUMA”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 11

01:45 TELETIENDA

VIERNES 21 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 4

12:30 CINE 1  “EL ÚLTIMO EXPLORADOR”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 14   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL LEÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL SHERIFF DE DODGE CITY”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (LORENA Y ROI) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. ESTRENO

22:30 ESPECIAL FUERA DE FOCO: PERÚ

23:45 GALA “BUENOS DÍAS JAVI Y NIEVES”

01:15  CINE 3  “BLANCO PERFECTO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15 CINE 4 “CHEETAH, UNA AVENTURA AFRICANA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPETICIÓN. TANZANIA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPETICIÓN. DAKAR.  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3

11:00 ORDENACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN. GUADIX

13:30 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “SOMMERSBY”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 CINE 2  “MASTER AND COMMANDER: AL OTRO LADO DEL MUNDO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “TERRENO PELIGROSO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “EL PROTECTOR”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “COP LAND”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:30 CINE 6  “SOLDADO UNIVERSAL”     ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

01:15 CINE 7   “EL TREN DE LA MUERTE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

03:15  CINE 8  “MR. JOHNSON”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

10:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (EFECTO MARIPOSA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

11:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (LORENA Y ROI) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

12:00 SANTA MISA. DOMINGO IV DE ADVIENTO. CÓRDOBA

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPETICIÓN. NAGASAKI, JAPÓN. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 19

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “¡BIENVENIDO MÍSTER MARSHALL!”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “PLACIDO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:00 CINE 3  “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 CINE 4  “LA JUNGLA HUMANA”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00  CINE SIN CORTES  “COMETIERON DOS ERRORES”     ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

23:55 CINE 6   “CAZADOR BLANCO, CORAZÓN NEGRO”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:45 CINE 7   “DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:00 TELETIENDA

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