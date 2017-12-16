Programación de TRECE del lunes 18 al domingo 24 de diciembre de 2017.
LUNES 18 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL” ( + de 12 años) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 7. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL MUNDO EN SUS MANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL CAPITÁN PANAMÁ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “RETAGUARDIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “ARIZONA VUELVE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “SOLDADO DE HONOR” 1 ( + de 13 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MARTES 19 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “YO SOY TRINIDAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 8. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “INVASIÓN EN BIRMANIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “NO IMPORTA MORIR” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL GAVILÁN PISTOLERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “HURACÁN SOBRE MÉXICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “SOLDADO DE HONOR” 2 ( + de 13 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “BAHÍA NEGRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “NOCHE SALVAJE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL REGRESO DE BEN WYATT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
20:30 CINE “SU NOMBRE GRITABA VENGANZA” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “RETORNO A EDÉN” 1 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
JUEVES 21 DE DICIEMBRE
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “BUEN FUNERAL, AMIGOS, PAGA SARTANA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 10. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TARZÁN Y EL SAFARI PERDIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “TARZÁN LUCHA POR SU VIDA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL VIRGINIANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 ESPECIAL EL CASCABEL. ELECCIONES CATALUÑA – JOSÉ LUIS PÉREZ-
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “RETORNO A EDÉN” 2 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
VIERNES 22 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “HORA CERO: OPERACIÓN RONMEL” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 11. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PIRATAS DEL MAR CARIBE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL CAPITÁN PIRATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA CAUTIVADORA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “TRES FLECHAS” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:00 CINE “RETORNO A EDÉN” 3 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE “SECUESTRADA” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
03:00 TELETIENDA
03:30 CINE “RETORNO A EDÉN” 3 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
05:15 TELETIENDA
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 9.
10:15 PERIFERÍAS – ANA MEDINA-
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULOS 7, 8 Y 9. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:35 CINE “LA RUTA HACIA EL DORADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:45 SOBREMESA DE CINE “LITTLE BOY” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:30 CINE “SHIVERSTONE CASTLE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE “WENDY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “ENFRENTADOS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “ASALTO A WALL STREET” ( + de 16 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “VENGADOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:30 CINE “CUENTA ATRÁS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “CLEOPATRA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 24 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LOS ANDES) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 10
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CINE “¿DÓNDE ESTARÁ MI NIÑO?” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA O TOLEDO-
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “PONCIO PILATOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “SALOMÓN Y LA REINA DE SABA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “MARCELINO, PAN Y VINO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
19:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “¡BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL!” (Todos los públicos) SUBTITULADA
21:00 MENSAJE DE NAVIDAD DE SU MAJESTAD EL REY
21:30 CINE SIN CORTES “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
00:00 MISA DE MEDIANOCHE DESDE TOLEDO
01:15 CINE “EL SALVADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
02:30 CLÁSICOS BLANCO Y NEGRO