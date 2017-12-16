Programación de TRECE del lunes 18 al domingo 24 de diciembre

carol
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Programación de TRECE del lunes 18 al domingo 24 de diciembre de 2017.

 

LUNES 18 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL”    ( + de 12 años)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 7.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL MUNDO EN SUS MANOS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL CAPITÁN PANAMÁ”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “RETAGUARDIA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “ARIZONA VUELVE”   ( + de 7 años)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “SOLDADO DE HONOR” 1     ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MARTES 19 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “YO SOY TRINIDAD”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 8.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “INVASIÓN EN BIRMANIA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “NO IMPORTA MORIR”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL GAVILÁN PISTOLERO”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

20:30 CINE  “HURACÁN SOBRE MÉXICO”   ( Todos los públicos) SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “SOLDADO DE HONOR” 2     ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 9.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “BAHÍA NEGRA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “NOCHE SALVAJE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL REGRESO DE BEN WYATT”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “SU NOMBRE GRITABA VENGANZA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “RETORNO A EDÉN” 1     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

JUEVES 21 DE DICIEMBRE

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “BUEN FUNERAL, AMIGOS, PAGA SARTANA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 10.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TARZÁN Y EL SAFARI PERDIDO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “TARZÁN LUCHA POR SU VIDA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL VIRGINIANO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 ESPECIAL EL CASCABEL. ELECCIONES CATALUÑA – JOSÉ LUIS PÉREZ-

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “RETORNO A EDÉN” 2     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

VIERNES 22 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “HORA CERO: OPERACIÓN RONMEL”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 11.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PIRATAS DEL MAR CARIBE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL CAPITÁN PIRATA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA CAUTIVADORA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “TRES FLECHAS”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:00 CINE  “RETORNO A EDÉN” 3     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE  “SECUESTRADA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

03:00 TELETIENDA

03:30 CINE  “RETORNO A EDÉN” 3     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

05:15 TELETIENDA

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD.  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 9.

10:15 PERIFERÍAS  – ANA MEDINA-

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULOS 7, 8 Y 9.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:35 CINE  “LA RUTA HACIA EL DORADO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:45 SOBREMESA DE CINE  “LITTLE BOY”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:30 CINE  “SHIVERSTONE CASTLE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE  “WENDY”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “ENFRENTADOS”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “ASALTO A WALL STREET”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “VENGADOR”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:30 CINE  “CUENTA ATRÁS”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “CLEOPATRA”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.  PERÚ (LOS ANDES)  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 10

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CINE “¿DÓNDE ESTARÁ MI NIÑO?”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA O TOLEDO-

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE “PONCIO PILATOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “SALOMÓN Y LA REINA DE SABA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “MARCELINO, PAN Y VINO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “¡BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL!”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

21:00 MENSAJE DE NAVIDAD DE SU MAJESTAD EL REY

21:30 CINE SIN CORTES  “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:00 MISA DE MEDIANOCHE DESDE TOLEDO

01:15 CINE  “EL SALVADOR”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

02:30 CLÁSICOS BLANCO Y NEGRO

 

 

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