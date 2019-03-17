Programación de TRECE del lunes 18 al domingo 24 de marzo de 2019. Programación de TRECE para toda la semana.
LUNES 18 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA ANTERIOR-
12:30 CINE 1 “REGRESO A PALOMA SOLITARIA” (+ de 7 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “EL HOMBRE DE MACKINTOSH” (+ de 12 años). SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “EL ENJAMBRE” (+ de 7 años). SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “EL HOMBRE DEL PAÍS DE DIOS” (+ de 7 años). SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 7
01:45 TELETIENDA
MARTES 19 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. CAMERÚN. YAUNDÉ. TEMPORADA 7. PROGRAMA 4
12:30 CINE 1 “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 2” (+ de 7 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “SIETE HOMBRES AL AMANECER” (+ de 16 años). SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “RESCATE EN EL MAR DEL NORTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “TERRITORIO APACHE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 8
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 20 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 3” (+ de 7 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “EL DIABLO SOBRE RUEDAS” (+ de 12 años). SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO” (+ de 7 años). SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “LA LEYENDA DE BILLY EL NIÑO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 10
01:45 TELETIENDA
JUEVES 21 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 3” (+ de 7 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “PÁNICO EN EL ESTADIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “ARMA DE DOS FILOS” (+ de 7 años). SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “TAGGART” (+ de 7 años). SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 11
01:45 TELETIENDA
VIERNES 22 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “EL ORIGEN DEL HOMBRE 4”
12:30 CINE 1 “HARRY TRACY, EL ÚLTIMO FORAJIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “EL HOMBRE DE LA MEDIANOCHE” (+ de 16 años). SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “FORT OSAGE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:00 FE EN EL CINE “JOSÉ DE NAZARET” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:00 EL CINE CLUB DE FE EN EL CINE -JUAN ORELLANA-
00:40 CINE 3 “ATRAPA EL FUEGO” (+ de 12 años). SUBTITULADA
02:15 CINE 4 “AGENTE DOBLES” (+ de 7 años). SUBTITULADA
04:00 TELETIENDA
SÁBADO 23 DE MARZO:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ COSTA. TEMPORADA 5. PROGRAMA 1
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. TEMPORADA 5. PROGRAMA 2
11:00 BEATIFICACIÓN MARIANO MULLERAT I SOLDEVILLA. TARRAGONA
13:30 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN DEL PROGRAMA DEL DÍA 14)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT –
15:00 SOBREMESA DE CINE “WALL STREET 2: EL DINERO NUNCA DUERME” ( + de 7 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
17:30 CINE 2 “SUPERAGENTE K-9” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:15 CINE 3 “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
20:45 CINE 4 “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA 2: SU PRIMERA MISIÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “RAMBO. ACORRALADO PARTE II” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE 6 “COP LAND” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE 7 “BULLETPROOF: A PRUEBA DE BALAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 CINE 8 “EL FORASTERO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
DOMINGO 24 DE MARZO:
08:00 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA 20-
10:15 GRAN GALA DE ZARZUELA DE AÑO NUEVO
12:00 SANTA MISA. TOLEDO
13:00 PERIFERIAS – ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. JAPÓN. WAKAYAMA. TEMPORADA 7. PROGRAMA 5
14:30 AL DÍA – JUAN ANDRÉS RUBERT –
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “ÉSTA QUE LO ES…” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA DESCARRIADA” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:15 CINE 3 “UN PARAÍSO A GOLPE DE REVÓLVER” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
20:00 CINE 4 “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “RUTA SUICIDA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
23:55 CINE 6 “EL DESAFÍO DE LAS ÁGUILAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA.
03:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE