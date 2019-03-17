Programación de TRECE del lunes 18 al domingo 24 de marzo

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Programación de TRECE del lunes 18 al domingo 24 de marzo de 2019. Programación de TRECE para toda la semana.

LUNES 18 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA ANTERIOR-

12:30 CINE 1  “REGRESO A PALOMA SOLITARIA”   (+ de 7 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “EL HOMBRE DE MACKINTOSH”   (+ de 12 años).   SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “EL ENJAMBRE”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DEL PAÍS DE DIOS”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 7

01:45 TELETIENDA

MARTES 19 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. CAMERÚN. YAUNDÉ. TEMPORADA 7. PROGRAMA 4

12:30 CINE 1  “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 2”     (+ de 7 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “SIETE HOMBRES AL AMANECER”     (+ de 16 años).   SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “RESCATE EN EL MAR DEL NORTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “TERRITORIO APACHE”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 8

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 20 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1   “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 3”     (+ de 7 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “EL DIABLO SOBRE RUEDAS”    (+ de 12 años).   SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “LA LEYENDA DE BILLY EL NIÑO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 10

01:45 TELETIENDA

JUEVES 21 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1   “REGRESO A PALOMA SOLITARIA 3”     (+ de 7 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “PÁNICO EN EL ESTADIO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “ARMA DE DOS FILOS”   (+ de 7 años).   SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “TAGGART”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 11

01:45 TELETIENDA

VIERNES 22 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “EL ORIGEN DEL HOMBRE 4”

12:30 CINE 1  “HARRY TRACY, EL ÚLTIMO FORAJIDO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL HOMBRE DE LA MEDIANOCHE”     (+ de 16 años).   SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE “ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “FORT OSAGE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:00 FE EN EL CINE  “JOSÉ DE NAZARET”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:00 EL CINE CLUB DE FE EN EL CINE  -JUAN ORELLANA-

00:40 CINE  3  “ATRAPA EL FUEGO”   (+ de 12 años).   SUBTITULADA

02:15 CINE 4  “AGENTE DOBLES”   (+ de 7 años).   SUBTITULADA

04:00 TELETIENDA

SÁBADO 23 DE MARZO:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ COSTA. TEMPORADA 5. PROGRAMA 1

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. TEMPORADA 5. PROGRAMA 2

11:00 BEATIFICACIÓN MARIANO MULLERAT I SOLDEVILLA. TARRAGONA

13:30 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN DEL PROGRAMA DEL DÍA 14)

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT –

15:00 SOBREMESA DE CINE  “WALL STREET 2: EL DINERO NUNCA DUERME”    ( + de 7 años)  SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

17:30 CINE 2  “SUPERAGENTE K-9”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:15 CINE 3 “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

20:45 CINE 4 “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA 2: SU PRIMERA MISIÓN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “RAMBO. ACORRALADO PARTE II”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE 6  “COP LAND”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE 7   “BULLETPROOF: A PRUEBA DE BALAS”      ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15 CINE 8 “EL FORASTERO”    ( + de 7 años)  SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

DOMINGO 24 DE MARZO:

08:00 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA 20-

10:15 GRAN GALA DE ZARZUELA DE AÑO NUEVO

12:00 SANTA MISA. TOLEDO

13:00 PERIFERIAS  – ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. JAPÓN. WAKAYAMA.  TEMPORADA 7. PROGRAMA 5

14:30 AL DÍA  – JUAN ANDRÉS RUBERT  –

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “ÉSTA QUE LO ES…”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA DESCARRIADA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:15 CINE 3  “UN PARAÍSO A GOLPE DE REVÓLVER”     ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

20:00 CINE 4  “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “RUTA SUICIDA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

23:55 CINE 6  “EL DESAFÍO DE LAS ÁGUILAS”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA.

03:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE

04:30 TELETIENDA

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