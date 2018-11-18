Programación de TRECE del lunes 19 al domingo 25 de noviembre de 2018.
LUNES 19 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN-
12:30 CINE 1 “LOS CUATREROS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 9 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “OPERACIÓN CROSSBOW” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL GRAN JEFE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 19
01:45 TELETIENDA
MARTES 20 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- TIMOR ORIENTAL
12:30 CINE 1 “EL HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 10 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL ÚLTIMO TORPEDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “TRES SARGENTOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SANSÓN Y DALILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 20
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “LA AMETRALLADORA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “DUELO EN EL ATLÁNTICO NORTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “LA HORA DE LAS PISTOLAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 21
01:45 TELETIENDA
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “LAS PISTOLAS DEL NORTE DE TEXAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 12 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “ENTRE DOS PASIONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “COMPAÑEROS MORTALES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 22
01:45 TELETIENDA
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 1
12:30 CINE 1 “LOS DESESPERADOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 13 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL CORONEL VON RYAN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “AMANECER EN SOCORRO” (+ de 7 años) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “PABLO DE TARSO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 5 “AGENTE DOBLE EN BERLÍN” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
03:15 CINE 5 “EN BUSCA DEL AVIÓN PERDIDO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL SALVADOR. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 7
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 8
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. LOBITO ANGOLA. REEDITADO 2018
12:45 DOCUMENTAL “UNA CORAZONADA DE AMOR. VIDA DE ÁNGEL RIESCO”.
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “ROBIN HOOD EL MAGNÍFICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:05 CINE 2 “KULL, EL CONQUISTADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:45 CINE 3 “EL REY ESCORPIÓN 2: EL NACIMIENTO DEL GUERRERO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “EL REY ESCORPIÓN 3: BATALLA POR LA REDENCIÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:25 CINE SIN CORTES “PREDATORS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 5 “DEPREDADOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:30 CINE 6 “EN EL CORAZÓN DE LA JUNGLA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:00 CINE 7 “EL LARGO DIA DEL ÁGUILA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
04:45 CINE 8 “HORA CERO: OPERACIÓN ROMMEL” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
06:00 TELETIENDA
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
10:15 CINE “LA MANO IZQUIERDA DE DIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. TOLEDO
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. LOS ANDES. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “BELLO RECUERDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL RUISEÑOR DE LAS CUMBRES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “SUCEDIÓ ENTRE LAS 12 Y LAS 3” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “CHINO-CABALLOS SALVAJES” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:25 CINE SIN CORTES “¡QUÉ VIENE VALDEZ!” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “EL HOMBRE DE LA MEDIANOCHE” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE 7 “CABO BLANCO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
03:00 TELETIENDA