Programación de TRECE del lunes 19 al domingo 25 de noviembre

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Programación de TRECE del lunes 19 al domingo 25 de noviembre de 2018.

LUNES 19 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN-

12:30 CINE 1  “LOS CUATREROS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 9   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “OPERACIÓN CROSSBOW”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL GRAN JEFE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 19

01:45 TELETIENDA

MARTES 20 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO  -REPETICIÓN- TIMOR ORIENTAL

12:30 CINE 1  “EL HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 10   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL ÚLTIMO TORPEDO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “TRES SARGENTOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SANSÓN Y DALILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 20

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “LA AMETRALLADORA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “DUELO EN EL ATLÁNTICO NORTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “LA HORA DE LAS PISTOLAS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 21

01:45 TELETIENDA

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “LAS PISTOLAS DEL NORTE DE TEXAS”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 12   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “ENTRE DOS PASIONES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “COMPAÑEROS MORTALES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 22

01:45 TELETIENDA

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD”  CAPÍTULO 1

12:30 CINE 1  “LOS DESESPERADOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 13   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL CORONEL VON RYAN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “AMANECER EN SOCORRO”   (+ de 7 años)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “PABLO DE TARSO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 5  “AGENTE DOBLE EN BERLÍN”   (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

03:15  CINE 5  “EN BUSCA DEL AVIÓN PERDIDO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL SALVADOR.  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 7

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. PRAGA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 8

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. LOBITO ANGOLA. REEDITADO 2018

12:45 DOCUMENTAL “UNA CORAZONADA DE AMOR. VIDA DE ÁNGEL RIESCO”.

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “ROBIN HOOD EL MAGNÍFICO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:05 CINE 2  “KULL, EL CONQUISTADOR”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:45 CINE 3  “EL REY ESCORPIÓN 2: EL NACIMIENTO DEL GUERRERO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “EL REY ESCORPIÓN 3: BATALLA POR LA REDENCIÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:25 CINE SIN CORTES  “PREDATORS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 5  “DEPREDADOR”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:30 CINE 6   “EN EL CORAZÓN DE LA JUNGLA”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:00 CINE 7  “EL LARGO DIA DEL ÁGUILA”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

04:45  CINE 8  “HORA CERO: OPERACIÓN ROMMEL”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

06:00 TELETIENDA

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

10:15  CINE “LA MANO IZQUIERDA DE DIOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. TOLEDO

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. LOS ANDES. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “BELLO RECUERDO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL RUISEÑOR DE LAS CUMBRES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “SUCEDIÓ ENTRE LAS 12 Y LAS 3”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “CHINO-CABALLOS SALVAJES”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:25 CINE SIN CORTES  “¡QUÉ VIENE VALDEZ!”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6   “EL HOMBRE DE LA MEDIANOCHE”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE 7   “CABO BLANCO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

03:00 TELETIENDA

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