Programación de TRECE del lunes 2 al domingo 8 de julio

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Programación de TRECE del lunes 2 al domingo 8 de julio de 2018.

LUNES 2 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

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11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA.

12:15 CINE  “EL CAMINO DEL PINO SOLITARIO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 17.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PÁNICO EN BANGKOK”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “AGENTES DOBLES”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 CINE WESTERN  “PINTURA DE GUERRA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:45 CINE  “JÓVENES PISTOLEROS DE TEXAS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “VENGANZA PERSONAL”   (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

 

MARTES 3 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL

12:15 CINE  “SALVAJE Y LIBRE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 18.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “FURIA EN LA BAHÍA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL HOMBRE DE RÍO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 CINE WESTERN  “EL ÚLTIMO PISTOLERO DE LA FRONTERA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL CUATRERO ERRANTE”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “ACTO DE VENGANZA”   (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 4 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA)

12:15 CINE  “MARTÍN EL GAUCHO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 19.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TOKIO HORA CERO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “MISIÓN SECRETA”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:45 CINE WESTERN  “DUELO DE RAZAS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “AL OTRO LADO DE LA FRONTERA”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

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22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “CABO BLANCO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

JUEVES 5 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO.

12:15 CINE  “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

El Equipo A

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 20.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “NO HAY FLORES PARA OSS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LAS FLORES DEL DIABLO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:30 CINE WESTERN  “EL VIRGINIANO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 CINE  “WINCHESTER 73”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE “AMÉRICA VIOLENTA”   (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

VIERNES 6 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

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11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE

12:15 CINE  “ARIZONA VUELVE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 21.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA CONDESA DE HONG KONG”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DEL PAÍS DE DIOS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “PIRATAS DE MONTERREY”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

21:50 CINE SIN CORTES “MISIÓN DE AUDACES”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:00 CINE “SINDICATO DE ASESINOS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE “CARIBE”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA)

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 7 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

08:30 VISITA A BARI DEL PAPA

10:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN

11:00 SANTA MISA

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 20.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:30 CINE  “DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:45 SOBREMESA DE CINE  “ÁFRICA, MON AMOUR”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “ONE MORE MOUNTAIN”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “BANDIDAS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

23:30 CINE  “CUATRO MUJERES Y UN DESTINO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

01:15 CINE  “A LA LUZ DEL FUEGO”   ( + de 12 años)

03:30 CINE  “AL MARGEN DE LA LEY”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

05:00 CINE  “LA DANZA DE LAS SOMBRAS”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

06:50 TELETIENDA

DOMINGO 8 DE JULIO:

08:25 TELETIENDA

09:45 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 17.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 18.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – TOLEDO

13:00 PERIFERIAS  – ANA MEDINA –

13:50 REPORTAJE “UNA MOCHILA PARA LA VIDA”

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14:05 ÁNGELUS

14:35  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 19.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE  “EL ÁLAMO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:00 CINE  “BOINAS VERDES”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “COMETIERON DOS ERRORES”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “HARRY, EL FUERTE”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “LOS VIOLENTOS DE KELLY”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

03:00 TELETIENDA

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