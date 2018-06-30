Programación de TRECE del lunes 2 al domingo 8 de julio de 2018.
LUNES 2 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA.
12:15 CINE “EL CAMINO DEL PINO SOLITARIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 17. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PÁNICO EN BANGKOK” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “AGENTES DOBLES” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 CINE WESTERN “PINTURA DE GUERRA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:45 CINE “JÓVENES PISTOLEROS DE TEXAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “VENGANZA PERSONAL” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MARTES 3 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL
12:15 CINE “SALVAJE Y LIBRE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 18. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “FURIA EN LA BAHÍA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL HOMBRE DE RÍO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 CINE WESTERN “EL ÚLTIMO PISTOLERO DE LA FRONTERA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL CUATRERO ERRANTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “ACTO DE VENGANZA” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 4 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA)
12:15 CINE “MARTÍN EL GAUCHO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 19. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TOKIO HORA CERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “MISIÓN SECRETA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:45 CINE WESTERN “DUELO DE RAZAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “AL OTRO LADO DE LA FRONTERA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “CABO BLANCO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
JUEVES 5 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO.
12:15 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 20. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “NO HAY FLORES PARA OSS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LAS FLORES DEL DIABLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:30 CINE WESTERN “EL VIRGINIANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 CINE “WINCHESTER 73” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “AMÉRICA VIOLENTA” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
VIERNES 6 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE
12:15 CINE “ARIZONA VUELVE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 21. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “LA CONDESA DE HONG KONG” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 CINE WESTERN “EL HOMBRE DEL PAÍS DE DIOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “PIRATAS DE MONTERREY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
21:50 CINE SIN CORTES “MISIÓN DE AUDACES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:00 CINE “SINDICATO DE ASESINOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE “CARIBE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA)
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 7 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
08:30 VISITA A BARI DEL PAPA
10:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN
11:00 SANTA MISA
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 20. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:30 CINE “DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:45 SOBREMESA DE CINE “ÁFRICA, MON AMOUR” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “ONE MORE MOUNTAIN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “BANDIDAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
23:30 CINE “CUATRO MUJERES Y UN DESTINO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
01:15 CINE “A LA LUZ DEL FUEGO” ( + de 12 años)
03:30 CINE “AL MARGEN DE LA LEY” ( + de 18 años) SUBTITULADA
05:00 CINE “LA DANZA DE LAS SOMBRAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
06:50 TELETIENDA
DOMINGO 8 DE JULIO:
08:25 TELETIENDA
09:45 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 17. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 18. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – TOLEDO
13:00 PERIFERIAS – ANA MEDINA –
13:50 REPORTAJE “UNA MOCHILA PARA LA VIDA”
14:05 ÁNGELUS
14:35 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 19. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “EL ÁLAMO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:00 CINE “BOINAS VERDES” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “COMETIERON DOS ERRORES” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “HARRY, EL FUERTE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “LOS VIOLENTOS DE KELLY” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
03:00 TELETIENDA