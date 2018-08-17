Programación de TRECE del lunes 20 al domingo 26 de agosto de 2018.
LUNES 20 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO.
12:15 CINE “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 2. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL CAPITÁN KING” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “RIFLES DE BENGALA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “SAM WHISKEY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL REGRESO DE LOS SIETE MAGNIFICOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ –
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:30 CINE “ARTIC BLUE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MARTES 21 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO
12:15 CINE “EL HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 3. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LA ESCLAVA DEL DESIERTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “BAGDAD” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “LA HORA DE LAS PISTOLAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “LA FURIA DE LOS SIETE MAGNÍFICOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ –
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:30 CINE “THE RELIC” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO
12:15 CINE “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 4. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “CORAZONES INDOMABLES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “ALMA ZÍNGARA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “MÁS MUERTO QUE VIVO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL DESAFÍO DE LOS SIETE MAGNÍFICOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “CADENCE, EL VALOR DEL HONOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
JUEVES 23 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO
12:15 CINE “YO SOY TRINIDAD” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 5. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “RÍO SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL CABALLERO DEL MISSISSIPPI” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “PISTOLERO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL ENMASCARADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “LA SELVA ESMERALDA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
VIERNES 24 DE AGOSTO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA.
12:15 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 6. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “INFIERNO EN EL PACÍFICO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “TANGANICA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 CINE WESTERN “EL HOMBRE DEL OESTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “BILLY, DOS SOMBREROS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
00:15 CINE “LOS VALIENTES VISTEN DE NEGRO” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
02:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. HUNGRÍA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 10
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11
04:15 TELETIENDA
SÁBADO 25 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE -XAI-XAI- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA -IGUAZÚ- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SHAKA ZULU: LA CIUDADELA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “TRAIDOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:00 CINE “HOTEL RWANDA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
19:15 FIESTA DE LAS FAMILIAS. DUBLÍN.
22:00 CINE SIN CORTES “EL SÉPTIMO SELLO DE LA PIRÁMIDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 CINE “ANZACS, LA GUERRA DE LAS ANTÍPODAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 26 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULOS 2 y 3. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 CINE “SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:45 CINE “LA CONDESA DE HONG KONG ( + de 7 años) SUBTITULADA.
14:35 MISA DE CLAUSURA DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS. DUBLÍN.
15:40 SOBREMESA DE CINE “ZORRO NEGRO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
17:30 CINE “ZORRO NEGRO: EL PRECIO DE LA PAZ” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
19:15 CINE “ZORRO NEGRO: HOMBRES BUENOS Y MALOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “NED KELLY. COMIENZA LA LEYENDA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:15 CINE SIN CORTES “ESTADO DE SITIO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE “EL DILEMA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:45 CINE “SANGRE MALA” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
03:30 TELETIENDA