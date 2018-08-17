Programación de TRECE del lunes 20 al domingo 26 de agosto

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Programación de TRECE del lunes 20 al domingo 26 de agosto de 2018.

LUNES 20 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

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11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO.

12:15 CINE  “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 2.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL CAPITÁN KING”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “RIFLES DE BENGALA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “SAM WHISKEY”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL REGRESO DE LOS SIETE MAGNIFICOS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:30 CINE “ARTIC BLUE”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MARTES 21 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO

12:15 CINE    “EL HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

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14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 3.     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA ESCLAVA DEL DESIERTO”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “BAGDAD”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “LA HORA DE LAS PISTOLAS”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “LA FURIA DE LOS SIETE MAGNÍFICOS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:30 CINE “THE RELIC”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO

12:15 CINE  “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 4.     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “CORAZONES INDOMABLES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “ALMA ZÍNGARA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “MÁS MUERTO QUE VIVO”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL DESAFÍO DE LOS SIETE MAGNÍFICOS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

LOGO EL CASCABEL 2017

22:30 EL CASCABEL  – JOSÉ LUIS PÉREZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “CADENCE, EL VALOR DEL HONOR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

JUEVES 23 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO

12:15 CINE   “YO SOY TRINIDAD”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05  SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 5.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “RÍO SALVAJE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL CABALLERO DEL MISSISSIPPI”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “PISTOLERO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL ENMASCARADO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

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22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “LA SELVA ESMERALDA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

VIERNES 24 DE AGOSTO:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

GALERIA DEL COLECCIONISTA-PROGRAMACIÓN DE 13TV

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA.

12:15 CINE  “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 6.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “INFIERNO EN EL PACÍFICO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “TANGANICA”      (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DEL OESTE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “BILLY, DOS SOMBREROS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

00:15  CINE  “LOS VALIENTES VISTEN DE NEGRO”   (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

02:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. HUNGRÍA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 10

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11

04:15 TELETIENDA

SÁBADO 25 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE -XAI-XAI- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA -IGUAZÚ- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SHAKA ZULU: LA CIUDADELA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “TRAIDOR”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

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17:00 CINE  “HOTEL RWANDA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

19:15 FIESTA DE LAS FAMILIAS. DUBLÍN.

22:00 CINE SIN CORTES “EL SÉPTIMO SELLO DE LA PIRÁMIDE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 CINE  “ANZACS, LA GUERRA DE LAS ANTÍPODAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 26 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULOS 2 y 3.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 CINE “SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:45 CINE  “LA CONDESA DE HONG KONG  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

14:35 MISA DE CLAUSURA DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS. DUBLÍN.

15:40 SOBREMESA DE CINE  “ZORRO NEGRO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

17:30 CINE  “ZORRO NEGRO: EL PRECIO DE LA PAZ”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

19:15 CINE  “ZORRO NEGRO: HOMBRES BUENOS Y MALOS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “NED KELLY. COMIENZA LA LEYENDA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:15 CINE SIN CORTES  “ESTADO DE SITIO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE  “EL DILEMA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:45 CINE  “SANGRE MALA”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

03:30 TELETIENDA

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