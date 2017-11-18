Programación de TRECE del lunes 20 al domingo 26 de noviembre

carol
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logo - trece- Programación de 13tv

Programación de TRECE del lunes 20 al domingo 26 de noviembre de 2017.

 

LUNES 20 DE NOVIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LOS CUATREROS DEL MISSISSIPPI”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

el equipo a - Programación de TRECE

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 10.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “VUELTA A LA VIDA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA NOVIA DE ACERO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “UNA PISTOLA AL AMANECER”  ( + de 7 años)

20:30 CINE  “ARMAS DE UN FORASTERO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:15 EL MAPA DEL TIEMPO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30  DETRÁS DE LA VERDAD  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE-

05:15 TELETIENDA

MARTES 21 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

 

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “EL PONI ROJO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

al dia - jose luis perez-Programación de TRECE

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 11.   ( Todos los públicos)

14:55 SESIÓN DOBLE  “CONSPIRACIÓN DE SILENCIO”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “RÍO SALVAJE”     ( Todos los públicos) SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA LEY DE LA HORCA”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL HOMBRE DE RÍO NEVADO”   ( Todos los públicos) SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:15 EL MAPA DEL TIEMPO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30  DETRÁS DE LA VERDAD  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE

05:30 TELETIENDA

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

audiencia general-programación de 13tv

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “YO SOY VUESTRO VERDUGO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 12.   ( Todos los públicos)

14:55 SESIÓN DOBLE  “KIM DE LA INDIA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL HINDÚ”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA RUTA DE DENVER”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “LA PRIMERA AMETRALLADORA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:15 EL MAPA DEL TIEMPO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30  DETRÁS DE LA VERDAD  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE

05:15 TELETIENDA

 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “¡DE MIS ENEMIGOS ME OCUPO YO!”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 13.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “ÚLTIMO TREN A KATANGA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LAS MINAS DEL REY SALOMÓN”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

LOGO CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL RIFLE DEL FORASTERO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “OESTE SIN FRONTERAS”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:15 EL MAPA DEL TIEMPO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30  DETRÁS DE LA VERDAD  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE

05:15 TELETIENDA

 

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “7 WINCHESTER PARA UNA MATANZA”   ( + 12  años)   SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 14.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “MOGAMBO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “SAFARI EN MALASIA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “BILLY EL NIÑO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “UN PARAÍSO A GOLPE DE REVÓLVER”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “ENCRUCIJADA DE DESTINOS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

LOGO EL MAPA DEL TIEMPO

00:30 EL MAPA DEL TIEMPO

00:40 CINE  “EL CABO DEL MIEDO”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “SIETE CIUDADES DE ORO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

 

03:15 CINE  “CRUCE DE DESTINOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . PERÚ.  COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1.

periferias-13tv

10:15 PERIFERÍAS  – ANA MEDINA-

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 10.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:45 CINE  “ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE  “LAS MIL Y UNA NOCHES”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 CINE  “!ALTO¡ O MI MADRE DISPARA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA 2. SU PRIMERA MISIÓN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:30 CINE  “TAXI: DERRAPE TOTAL”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:15 CINE  “ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

LOGO MISIONEROS POR EL MUNDO

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.  AMÉRICA CENTRAL. TEMPORADA 4 -CAPÍTULO 14. SUBTITULADO.

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CINE “BOTÓN DE ANCLA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA

13:20 ÁNGELUS

12:15  MISIONEROS POR EL MUNDO

13:45 CINE  “ERA EL COMANDANTE CALLICUT”  (+ de 7 años )  SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “CIMARRÓN”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “SANGRE EN EL RUEDO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “CURRITO DE LA CRUZ”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “EVASIÓN O VICTORIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:00 CINE  “ENCERRADO”   ( + de 18 años)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

 

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