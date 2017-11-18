Programación de TRECE del lunes 20 al domingo 26 de noviembre de 2017.
LUNES 20 DE NOVIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LOS CUATREROS DEL MISSISSIPPI” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 10. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “VUELTA A LA VIDA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA NOVIA DE ACERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “UNA PISTOLA AL AMANECER” ( + de 7 años)
20:30 CINE “ARMAS DE UN FORASTERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:15 EL MAPA DEL TIEMPO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE-
05:15 TELETIENDA
MARTES 21 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL PONI ROJO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 11. ( Todos los públicos)
14:55 SESIÓN DOBLE “CONSPIRACIÓN DE SILENCIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “RÍO SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA LEY DE LA HORCA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL HOMBRE DE RÍO NEVADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:15 EL MAPA DEL TIEMPO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE
05:30 TELETIENDA
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “YO SOY VUESTRO VERDUGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 12. ( Todos los públicos)
14:55 SESIÓN DOBLE “KIM DE LA INDIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “EL HINDÚ” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA RUTA DE DENVER” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
20:30 CINE “LA PRIMERA AMETRALLADORA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:15 EL MAPA DEL TIEMPO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE
05:15 TELETIENDA
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “¡DE MIS ENEMIGOS ME OCUPO YO!” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “ÚLTIMO TREN A KATANGA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LAS MINAS DEL REY SALOMÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL RIFLE DEL FORASTERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “OESTE SIN FRONTERAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:15 EL MAPA DEL TIEMPO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE
05:15 TELETIENDA
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “7 WINCHESTER PARA UNA MATANZA” ( + 12 años) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 14. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “MOGAMBO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “SAFARI EN MALASIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “BILLY EL NIÑO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “UN PARAÍSO A GOLPE DE REVÓLVER” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “ENCRUCIJADA DE DESTINOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
00:30 EL MAPA DEL TIEMPO
00:40 CINE “EL CABO DEL MIEDO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “SIETE CIUDADES DE ORO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
03:15 CINE “CRUCE DE DESTINOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . PERÚ. COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1.
10:15 PERIFERÍAS – ANA MEDINA-
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 10. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:45 CINE “ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “LAS MIL Y UNA NOCHES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 CINE “!ALTO¡ O MI MADRE DISPARA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “LOCA ACADEMIA DE POLICÍA 2. SU PRIMERA MISIÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:30 CINE “TAXI: DERRAPE TOTAL” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:15 CINE “ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL. TEMPORADA 4 -CAPÍTULO 14. SUBTITULADO.
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CINE “BOTÓN DE ANCLA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA
13:20 ÁNGELUS
12:15 MISIONEROS POR EL MUNDO
13:45 CINE “ERA EL COMANDANTE CALLICUT” (+ de 7 años ) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “CIMARRÓN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL “SANGRE EN EL RUEDO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CURRITO DE LA CRUZ” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “EVASIÓN O VICTORIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:00 CINE “ENCERRADO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA