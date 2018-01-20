Programación de TRECE del lunes 22 al domingo 28 de enero de 2018.
LUNES 22 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANGO EL TACITURNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL TEMIBLE BURLÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “YANKEE BUCCANEER” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TRES TEJANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “COMPAÑEROS MORTALES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CRÓNICA VATICANA
01:45 TELETIENDA
02:30 CRÓNICA VATICANA (REPETICIÓN)
03:30 TELETIENDA
04:30 CRÓNICA VATICANA (REPETICIÓN)
05:30 TELETIENDA
MARTES 23 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANGO Y SARTANA” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LOS PIRATAS DE MALASIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA MUJER PIRATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRAS LEJANAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “ENCUBRIDORA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “FAMILIA DE POLICÍAS 3” ( Todos los públicos)
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 24 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANGO, SI QUIERES VIVIR, DISPARA” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 7. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL PIRATA DEL REY” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “LOS CONTRABANDISTAS DE MOONFLEET” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TAGGART” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL HOMBRE DE UNA TIERRA SALVAJE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “SANGRE MALA” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
02:00 TELETIENDA
03:15 CINE “BLACK KILLER” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
01:45 TELETIENDA
JUEVES 25 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “¡DE MIS ENEMIGOS ME OCUPO YO!” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 8. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL CISNE NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LOS PIRATAS DEL ACANTILADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA ÚLTIMA ORDEN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “DENVER Y RÍO GRANDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE
01:45 TELETIENDA
02:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE – REPETICIÓN-
03:30 TELETIENDA
04:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE – REPETICIÓN-
05:30 TELETIENDA
VIERNES 26 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “BLACK KILLER” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 9. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL PIRATA DE LOS SIETE MARES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL CABALLERO DEL MISSISSIPPI” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TAMBOROS APACHES” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “ALASKA, TIERRA DE ORO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:00 CINE “KILLER TEAM” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
02:00 CINE “PLAYA ROJA” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. HUNGRÍA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 10
04:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 11
05:15 TELETIENDA
SÁBADO 27 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 3
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. MAPUTO. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 4
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5. ( Todos los públicos)
12:45 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “HOUDINI” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:15 CINE “HOTEL RWANDA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:20 CINE “DUELO DE HERMANOS: LA HISTORIA DE ADIDAS Y PUMA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
21:50 CINE SIN CORTES “EL AVIADOR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “AMERICAN HISTORY X” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “HOTEL RWANDA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “EL ÚLTIMO TORPEDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 28 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CONCIERTO ZARZUELA
12:00 SANTA MISA -CÓRDOBA-
13:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. ANGOLA BOCOIO. TEMPORADA 6-CAPÍTULO 2
14:00 PERIFERIAS – ANA MEDINA –
14:55 ÁNGELUS
15:00 SOBREMESA DE CINE “COLORADO JIM” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL ÚLTIMO PISTOLERO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
18:45 CINE “EL RIFLE Y LA BIBLIA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:10 CINE “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “HARRY, EL EJECUTOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “MR. MAJESTYK” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:00 TELETIENDA