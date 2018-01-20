Programación de TRECE del lunes 22 al domingo 28 de enero

carol
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Programación de TRECE del lunes 22 al domingo 28 de enero de 2018.

 

LUNES 22 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANGO EL TACITURNO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL TEMIBLE BURLÓN”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “YANKEE BUCCANEER”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TRES TEJANOS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “COMPAÑEROS MORTALES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CRÓNICA VATICANA

01:45 TELETIENDA

02:30 CRÓNICA VATICANA  (REPETICIÓN)

03:30 TELETIENDA

04:30 CRÓNICA VATICANA  (REPETICIÓN)

05:30 TELETIENDA

 

MARTES 23 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANGO Y SARTANA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LOS PIRATAS DE MALASIA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA MUJER PIRATA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRAS LEJANAS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “ENCUBRIDORA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “FAMILIA DE POLICÍAS 3”  ( Todos los públicos)

01:45 TELETIENDA

 

MIÉRCOLES 24 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANGO, SI QUIERES VIVIR, DISPARA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 7.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL PIRATA DEL REY”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “LOS CONTRABANDISTAS DE MOONFLEET”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TAGGART”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL HOMBRE DE UNA TIERRA SALVAJE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “SANGRE MALA”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

02:00 TELETIENDA

03:15 CINE  “BLACK KILLER”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

01:45 TELETIENDA

JUEVES 25 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “¡DE MIS ENEMIGOS ME OCUPO YO!”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 8.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL CISNE NEGRO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LOS PIRATAS DEL ACANTILADO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA ÚLTIMA ORDEN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “DENVER Y RÍO GRANDE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE

01:45 TELETIENDA

02:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE  – REPETICIÓN-

03:30 TELETIENDA

04:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE  – REPETICIÓN-

05:30 TELETIENDA

VIERNES 26 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “BLACK KILLER”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 9.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL PIRATA DE LOS SIETE MARES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL CABALLERO DEL MISSISSIPPI”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TAMBOROS APACHES”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

 

20:30 CINE  “ALASKA, TIERRA DE ORO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:00 CINE  “KILLER TEAM”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

02:00 CINE  “PLAYA ROJA”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. HUNGRÍA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 10

04:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 11

05:15 TELETIENDA

SÁBADO 27 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 3

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. MAPUTO. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 4

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 5.   ( Todos los públicos)

12:45 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “HOUDINI”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:15 CINE  “HOTEL RWANDA”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:20 CINE  “DUELO DE HERMANOS: LA HISTORIA DE ADIDAS Y PUMA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

21:50 CINE SIN CORTES  “EL AVIADOR”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “AMERICAN HISTORY X”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “HOTEL RWANDA”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “EL ÚLTIMO TORPEDO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 28 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CONCIERTO ZARZUELA

12:00 SANTA MISA  -CÓRDOBA-

13:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. ANGOLA BOCOIO. TEMPORADA 6-CAPÍTULO 2

14:00 PERIFERIAS  – ANA MEDINA –

14:55 ÁNGELUS

15:00 SOBREMESA DE CINE  “COLORADO JIM”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15  CINE  “EL ÚLTIMO PISTOLERO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

18:45 CINE “EL RIFLE Y LA BIBLIA”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:10 CINE “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “HARRY, EL EJECUTOR”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE “MR. MAJESTYK”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:00 TELETIENDA

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