Programación de TRECE del lunes 22 al domingo 28 de octubre de 2018.
LUNES 22 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS – REPETICIÓN- ANA MEDINA
12:30 CINE “YO SOY TRINIDAD” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 3. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL MUNDO EN SUS MANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 AL DÍA AVANCE
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “MÁS MUERTO QUE VIVO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 AL DÍA AVANCE
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 4
01:45 TELETIENDA
MARTES 23 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – REPETICIÓN- FILIPINAS (MANILA)
12:30 CINE “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL HIDALGO DE LOS MARES, CAPITÁN HORACIO HORNBLOWER” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 AL DÍA AVANCE
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “UN HOMBRE IMPONE SU LEY” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 AL DÍA AVANCE
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 5
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 AL DÍA AVANCE
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 5. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL ARRECIFE DE LA MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “TAMBIÉN UN SHERIFF NECESITA AYUDA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 6
01:45 TELETIENDA
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 6. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA AVENTURA DE PLYMOUTH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “LÁTIGO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 7
01:45 TELETIENDA
VIERNES 26 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS” CAPÍTULO 7
12:30 CINE 1 “SOL ROJO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 7. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL CAPITÁN PANAMÁ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “CARAVANA DE MUJERES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SALOMÓN” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE 3 “EN ZONA DE PELIGRO” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- ARGENTINA
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- PERÚ (LIMA)
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 27 DE OCTUBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. DAKAR– LIMA- TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. VENEZUELA. PRIMERO. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. BALOMBO -ANGOLA- TEMPORADA 6. CAPÍTULO 13.
12:45 DOCUMENTAL “EL SECRETO DE SAULO, VIDA DE SAN PABLO” (2009)
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “LEJOS DE CASA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:15 CINE 2 “BILLY ELLIOT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
18:15 CINE 3 “EL MILAGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
20:20 CINE 4 “TITANES. HICIERON HISTORIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:25 CINE SIN CORTES “SPEED. MÁXIMA POTENCIA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:00 CINE 6 “SPEED 2” ( + de 12 años) SUBTITULADA
01:45 CINE 7 “SOLDIER BOYZ” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:45 CINE 8 “AL MARGEN DE LA LEY” ( + de 18 años)
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 28 DE OCTUBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
10:00 MISA CLAUSURA SÍNODO
12:00 DOCUMENTAL. SAN JOSÉ DE CALASANZ
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. SANTA CRUZ – BOLIVIA – TEMPORADA 6. CAPÍTULO 6
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “EL HOMBRE DE RÍO NEVADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 CINE 2 “VERACRUZ” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
18:45 CINE 3 “CAMINO DE LA VENGANZA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE 4 “LA GRAN PELEA” ( + de 2 años) SUBTITULADA.
22:25 CINE SIN CORTES “HARRY EL FUERTE” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:30 CINE 6 “EL DIABLO SOBRE RUEDAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA