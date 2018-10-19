Programación de TRECE del lunes 22 al domingo 28 de octubre

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Programación de TRECE del lunes 22 al domingo 28 de octubre de 2018.

LUNES 22 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS – REPETICIÓN-  ANA MEDINA

12:30 CINE   “YO SOY TRINIDAD”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 3.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL MUNDO EN SUS MANOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 AL DÍA AVANCE

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “MÁS MUERTO QUE VIVO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 AL DÍA AVANCE

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 4

01:45 TELETIENDA

MARTES 23 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – REPETICIÓN-  FILIPINAS (MANILA)

12:30 CINE   “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL HIDALGO DE LOS MARES, CAPITÁN HORACIO HORNBLOWER”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 AL DÍA AVANCE

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “UN HOMBRE IMPONE SU LEY”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 AL DÍA AVANCE

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 5

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 AL DÍA AVANCE

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 5.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL ARRECIFE DE LA MUERTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “TAMBIÉN UN SHERIFF NECESITA AYUDA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 6

01:45 TELETIENDA

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 6.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA AVENTURA DE PLYMOUTH”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “LÁTIGO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 7

01:45 TELETIENDA

VIERNES 26 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS”  CAPÍTULO 7

12:30 CINE 1  “SOL ROJO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 7.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL CAPITÁN PANAMÁ”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “CARAVANA DE MUJERES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SALOMÓN”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE 3  “EN ZONA DE PELIGRO”    (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- ARGENTINA

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- PERÚ (LIMA)

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 27 DE OCTUBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. DAKAR– LIMA-  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. VENEZUELA. PRIMERO. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. BALOMBO -ANGOLA- TEMPORADA 6. CAPÍTULO 13.

12:45 DOCUMENTAL “EL SECRETO DE SAULO, VIDA DE SAN PABLO” (2009)

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “LEJOS DE CASA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:15 CINE 2  “BILLY ELLIOT”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

18:15 CINE 3  “EL MILAGRO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

20:20 CINE 4  “TITANES. HICIERON HISTORIA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:25 CINE SIN CORTES  “SPEED. MÁXIMA POTENCIA”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE 6   “SPEED 2”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA

01:45 CINE 7    “SOLDIER BOYZ”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:45 CINE 8  “AL MARGEN DE LA LEY”    ( + de 18 años)

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 28 DE OCTUBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

10:00 MISA CLAUSURA SÍNODO

12:00 DOCUMENTAL. SAN JOSÉ DE CALASANZ

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. SANTA CRUZ – BOLIVIA –  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 6

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “EL HOMBRE DE RÍO NEVADO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 CINE 2   “VERACRUZ”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

18:45 CINE 3  “CAMINO DE LA VENGANZA”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE 4  “LA GRAN PELEA”    ( + de 2 años)   SUBTITULADA.

22:25 CINE SIN CORTES  “HARRY EL FUERTE”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:30 CINE 6   “EL DIABLO SOBRE RUEDAS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15  TELETIENDA

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