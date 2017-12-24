Programación de TRECE del lunes 25 al domingo 31 de diciembre

carol
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Programación de TRECE del lunes 25 al domingo 31 de diciembre de 2017.

 

LUNES 25 DE DICIEMBRE:

08:35 TELETIENDA

08:35 CINE “CONSPIRACIÓN DE SILENCIO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

09:55 CONCIERTO DE NAVIDAD SANTA MARÍA LA BLANCA

11:00 SANTA MISA DESDE LA CONCEPCIÓN

12:00 MENSAJE DE NAVIDAD “URBI ET ORBE”

12:30 CINE  “LOS ESCOLTAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:00 CINE  “EL DESESPERADO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:30 SESIÓN DOBLE  “RÍO BRAVO”   ( + de 13 años)  SUBTITULADA

18:30 CINE  “BEN-HUR”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE  “REY DE REYES”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:00 CINE  “TIERRA DE FARAONES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 CINE  “EL TALISMÁN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:15 TELETIENDA

MARTES 26 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “CARA A CARA”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 12.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “¡ALTO! O MI MADRE DISPARA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LOS GEMELOS GOLPEAN DOS VECES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL HÉROE DEL OESTE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “LA DILIGENCIA 2”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:00 CINE  “PABELLONES LEJANOS I”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:00 CINE  “EL LARGO Y CÁLIDO VERANO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

04:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 13.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “GREMLINS”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “GREMLINS 2: LA NUEVA GENERACIÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “COLT 45”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL SUEÑO DEL OESTE 1”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:00 CINE  “PABELLONES LEJANOS 2”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:00 CINE  “TRAPECIO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

04:15 TELETIENDA

JUEVES 28 DE DICIEMBRE

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “ORO MALDITO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 14.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “BIG”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA PEQUEÑA PÍCARA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “MADROON”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL SUEÑO DEL OESTE 2”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:00 CINE  “PABELLONES LEJANOS 3”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:00 CINE  “LA PROFUNDIDAD DEL MAR”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:15 TELETIENDA

 

VIERNES 29 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “LOS COMPAÑEROS”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 15.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “ESTE CHICO ES UN DEMONIO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “ESTE CHICO ES UN DEMONIO 2”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “COLINAS ARDIENTES”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL SUEÑO DEL OESTE 3”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:30 CINE  SIN CORTES  “TEXAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:00 CINE  “GORILAS EN LA NIEBLA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:45 CINE  “EL LIBRO DE LA SELVA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

05:45 TELETIENDA

 

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 CINE  “SALOMÓN Y LA REINA DE SABA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULOS 11, 12 y 13.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:35 CINE  “ATAQUE FUERZA Z”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:45 SOBREMESA DE CINE  “AIR AMÉRICA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:30 CINE  “DOS PÁJAROS A TIRO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 CINE  “BULLETPROOF”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL PROTECTOR”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “COP LAND”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE  “BOILING POINT”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “ANZACS, LA GUERRA DE LAS ANTÍPODAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 31 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.  MOZAMBIQUE  (NAMPULA)  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 12

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO.  EL CHAD, SEGUNDO (YAMENA)  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 11

10:15 CINE “CELEDONIO Y YO SOMOS ASÍ”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA DE LA SAGRADA FAMILIA – TOLEDO-

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE “CORAZONES INDOMABLES”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE  “LOS TRES MOSQUETEROS”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA GRADUADA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “ÉSTA QUE LO ES…”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

21:05 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA DESCARRIADA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:30 CINE SIN CORTES  “CÓMO CASARSE EN 7 DÍAS”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE “CASABLANCA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 CINE  “EL HALCÓN MALTÉS”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:30 CINE “¡BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL!”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

06:30 CINE “LA ISLA DEL TESORO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

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