Programación de TRECE del lunes 25 al domingo 31 de diciembre de 2017.
LUNES 25 DE DICIEMBRE:
08:35 TELETIENDA
08:35 CINE “CONSPIRACIÓN DE SILENCIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
09:55 CONCIERTO DE NAVIDAD SANTA MARÍA LA BLANCA
11:00 SANTA MISA DESDE LA CONCEPCIÓN
12:00 MENSAJE DE NAVIDAD “URBI ET ORBE”
12:30 CINE “LOS ESCOLTAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 CINE “EL DESESPERADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:30 SESIÓN DOBLE “RÍO BRAVO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
18:30 CINE “BEN-HUR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE “REY DE REYES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:00 CINE “TIERRA DE FARAONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 CINE “EL TALISMÁN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:15 TELETIENDA
MARTES 26 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “CARA A CARA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 12. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “¡ALTO! O MI MADRE DISPARA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LOS GEMELOS GOLPEAN DOS VECES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL HÉROE DEL OESTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “LA DILIGENCIA 2” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:00 CINE “PABELLONES LEJANOS I” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:00 CINE “EL LARGO Y CÁLIDO VERANO” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
04:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “GREMLINS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “GREMLINS 2: LA NUEVA GENERACIÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “COLT 45” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL SUEÑO DEL OESTE 1” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:00 CINE “PABELLONES LEJANOS 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:00 CINE “TRAPECIO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
04:15 TELETIENDA
JUEVES 28 DE DICIEMBRE
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “ORO MALDITO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 14. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “BIG” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “LA PEQUEÑA PÍCARA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “MADROON” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL SUEÑO DEL OESTE 2” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:00 CINE “PABELLONES LEJANOS 3” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:00 CINE “LA PROFUNDIDAD DEL MAR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:15 TELETIENDA
VIERNES 29 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “LOS COMPAÑEROS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 15. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “ESTE CHICO ES UN DEMONIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “ESTE CHICO ES UN DEMONIO 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “COLINAS ARDIENTES” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL SUEÑO DEL OESTE 3” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:30 CINE SIN CORTES “TEXAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:00 CINE “GORILAS EN LA NIEBLA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:45 CINE “EL LIBRO DE LA SELVA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
05:45 TELETIENDA
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 CINE “SALOMÓN Y LA REINA DE SABA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULOS 11, 12 y 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:35 CINE “ATAQUE FUERZA Z” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:45 SOBREMESA DE CINE “AIR AMÉRICA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:30 CINE “DOS PÁJAROS A TIRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 CINE “BULLETPROOF” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL PROTECTOR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “COP LAND” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “BOILING POINT” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “ANZACS, LA GUERRA DE LAS ANTÍPODAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (NAMPULA) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 12
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD, SEGUNDO (YAMENA) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 11
10:15 CINE “CELEDONIO Y YO SOMOS ASÍ” ( + de 7 años) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA DE LA SAGRADA FAMILIA – TOLEDO-
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “CORAZONES INDOMABLES” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “LOS TRES MOSQUETEROS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA GRADUADA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
19:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “ÉSTA QUE LO ES…” (Todos los públicos) SUBTITULADA
21:05 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA DESCARRIADA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:30 CINE SIN CORTES “CÓMO CASARSE EN 7 DÍAS” ( + de 16 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “CASABLANCA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 CINE “EL HALCÓN MALTÉS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
04:30 CINE “¡BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL!” (Todos los públicos) SUBTITULADA
06:30 CINE “LA ISLA DEL TESORO” (Todos los públicos) SUBTITULADA