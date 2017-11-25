Programación de TRECE del 27 de noviembre al 3 de diciembre

carol
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Programación de TRECE del lunes 27 de noviembre al domingo 3 de diciembre de 2017.

 

LUNES 27 DE NOVIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “QUINIENTOS DÓLARES, VIVO O MUERTO”    ( + de 7 años)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

Programación de TRECE-al-dia-jose-luis-perez

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 15.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “¡ALARMA! VUELO 502 SECUESTRADO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL CIELO CORONADO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “COLUMNA AL SUR”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “UNO MÁS AL INFIERNO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:00 EL MAPA DEL TIEMPO

01:15 NAPOLEÓN 1    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MARTES 28 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “UNO DÓLAR Y UNA TUMBA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 16.   ( Todos los públicos)

EL HOMBRE DE MACKINTOSH - Programación de TRECE

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL HOMBRE DE MACKINTOSH”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “ARMA DE DOS FILOS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL ORO DE NADIE”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

20:30 CINE  “AMIGOS HASTA LA MUERTE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:00 EL MAPA DEL TIEMPO

01:15 NAPOLEÓN 2    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “MACHO CALLAHAN”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 17.   ( Todos los públicos)

14:55 SESIÓN DOBLE  “McQ”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “MALONE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA DAMA DE LA FRONTERA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “GRAN DUELO AL AMANECER”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

el-cascabel

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

 

01:00 EL MAPA DEL TIEMPO

01:15 NAPOLEÓN 3    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “DJANGO, SI QUIERES VIVIR, DISPARA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 18.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “DURO DE PELAR”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA GRAN PELEA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “AMENAZA EN LAS VÍAS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “SENTENCIA DE MUERTE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

 

01:00 EL MAPA DEL TIEMPO

01:15 NAPOLEÓN 4    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

VIERNES 1 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 TBA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 TBA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 19.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “DESAFÍO AL MUNDO”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “RESCATE EN EL MAR DEL NORTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “UNA BALA PARA EL DIABLO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CÍRCULO DE FUEGO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

chuck-norris-Programación-13-tv

22:15 CINE SIN CORTES  “EL PODER DE LA FUERZA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

00:30 EL MAPA DEL TIEMPO

00:40 CINE  “ASESINO IMPLACABLE”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “LA LLANURA ROJA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD.  COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1.

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . GUATEMALA.  COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1.

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . ARGENTINA.  COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 3.

LOGO PERIFERIAS

10:15 PERIFERÍAS  – ANA MEDINA-

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:45 CINE  “LA CANCIÓN DE HIAWATHA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE  “ATILA EL HUNO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

18:45 CINE  “DRAGONHEART”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “KULL, EL CONQUISTADOR”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “SOLOMON KANE”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “EL REINO DE DUNARK”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:15 CINE  “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:00 CINE  “MÁS ALLÁ DEL POSEIDÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.  MOZAMBIQUE (MAPUTO)

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CINE “CURRITO DE LA CRUZ”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE “EL MUCHACHO DE OKLAHOMA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “LA GRAN EVASIÓN”   ( + de 12 años)  SUBTITULADA

17:30 CINE  “NEVADA SMITH”   ( + de 16 años)  SUBTITULADA

ahi va otro recluta

20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “AHÍ VA OTRO RECLUTA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “LICENCIA PARA MATAR”   ( + de 18 años)  SUBTITULADA

00:00 CINE  “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

 

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