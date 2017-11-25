Programación de TRECE del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Programación de TRECE del lunes 27 de noviembre al domingo 3 de diciembre de 2017.
LUNES 27 DE NOVIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “QUINIENTOS DÓLARES, VIVO O MUERTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 15. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “¡ALARMA! VUELO 502 SECUESTRADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL CIELO CORONADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “COLUMNA AL SUR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “UNO MÁS AL INFIERNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:00 EL MAPA DEL TIEMPO
01:15 NAPOLEÓN 1 ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MARTES 28 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “UNO DÓLAR Y UNA TUMBA” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 16. ( Todos los públicos)
14:55 SESIÓN DOBLE “EL HOMBRE DE MACKINTOSH” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “ARMA DE DOS FILOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL ORO DE NADIE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “AMIGOS HASTA LA MUERTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:00 EL MAPA DEL TIEMPO
01:15 NAPOLEÓN 2 ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “MACHO CALLAHAN” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 17. ( Todos los públicos)
14:55 SESIÓN DOBLE “McQ” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “MALONE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA DAMA DE LA FRONTERA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
20:30 CINE “GRAN DUELO AL AMANECER” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:00 EL MAPA DEL TIEMPO
01:15 NAPOLEÓN 3 ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
JUEVES 30 DE NOVIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “DJANGO, SI QUIERES VIVIR, DISPARA” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 18. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “DURO DE PELAR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA GRAN PELEA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “AMENAZA EN LAS VÍAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “SENTENCIA DE MUERTE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:00 EL MAPA DEL TIEMPO
01:15 NAPOLEÓN 4 ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
VIERNES 1 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 TBA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 TBA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 19. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “DESAFÍO AL MUNDO” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “RESCATE EN EL MAR DEL NORTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “UNA BALA PARA EL DIABLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CÍRCULO DE FUEGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “EL PODER DE LA FUERZA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
00:30 EL MAPA DEL TIEMPO
00:40 CINE “ASESINO IMPLACABLE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “LA LLANURA ROJA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD. COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1.
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . GUATEMALA. COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 1.
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 2 DE DICIEMBRE
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . ARGENTINA. COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 3.
10:15 PERIFERÍAS – ANA MEDINA-
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:45 CINE “LA CANCIÓN DE HIAWATHA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “ATILA EL HUNO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
18:45 CINE “DRAGONHEART” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “KULL, EL CONQUISTADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “SOLOMON KANE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “EL REINO DE DUNARK” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:15 CINE “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:00 CINE “MÁS ALLÁ DEL POSEIDÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 3 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (MAPUTO)
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CINE “CURRITO DE LA CRUZ” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “EL MUCHACHO DE OKLAHOMA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “LA GRAN EVASIÓN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:30 CINE “NEVADA SMITH” ( + de 16 años) SUBTITULADA
20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL “AHÍ VA OTRO RECLUTA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “LICENCIA PARA MATAR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA