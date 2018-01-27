Programación de TRECE del lunes 29 de enero al domingo 4 de febrero

carol
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Programación de TRECE del lunes 29 de enero al domingo 4 de febrero de 2018.

 

LUNES 29 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LA VENGANZA”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

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14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 10.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “ALFREDO EL GRANDE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL LADRÓN DEL REY”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “WICHITA, CIUDAD INFERNAL”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “ADIÓS, GRINGO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 CRÓNICA VATICANA

01:45 TELETIENDA

02:30 CRÓNICA VATICANA  (REPETICIÓN)

03:30 TELETIENDA

04:30 CRÓNICA VATICANA  (REPETICIÓN)

05:30 TELETIENDA

 

MARTES 30 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “CAMPANAS ROJAS”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15  AL DÍA. ESPECIAL CATALUÑA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

16:30 SESIÓN DOBLE  “EL BURLADOR DE CASTILLA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA CUEVA DE BANDOLEROS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL PISTOLERO QUE ODIABA LA MUERTE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

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00:30 ENTRE DOS  -Programa de entrevistas, con Fernando de Haro –  SUBTITULADO-

00:30 CINE  “FAMILIA DE POLICÍAS 3”  ( Todos los públicos)

01:45 TELETIENDA

02:30 ENTRE DOS  –  REPETICIÓN-

03:30 TELETIENDA

04:30 ENTRE DOS  –  REPETICIÓN-

05:30 TELETIENDA

MIÉRCOLES 31 DE ENERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “EL GRAN DUELO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “HELENA DE TROYA”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LAS AVENTURAS DE QUENTIN DURWARD”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

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19:00 CINE WESTERN  “LA BRIGADA DE LA MUERTE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL VALOR DE LA AMISTAD”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 EL LADO BUENO DE LAS COSAS   -SUBTITULADO-

01:45 TELETIENDA

02:30 EL LADO BUENO DE LAS COSAS   -SUBTITULADO-

03:30 TELETIENDA

04:30 EL LADO BUENO DE LAS COSAS   -SUBTITULADO-

05:30 TELETIENDA

JUEVES 1 DE FEBRERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LOS RURALES DE TEXAS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 12.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL TALISMÁN”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA PRINCESA SAMARKAND”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “ERA EL COMANDANTE CALLICUT”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EN EL OESTE SE PUEDE HACER, AMIGO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

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22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE

01:45 TELETIENDA

02:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE  – REPETICIÓN-

03:30 TELETIENDA

04:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE  – REPETICIÓN-

05:30 TELETIENDA

VIERNES 2 DE FEBRERO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SALVAJE Y LIBRE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

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14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 13.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL CONQUISTADOR DE MONGOLIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL VALIENTE PRÍNCIPE DE DONEGAL”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “CINCO PISTOLAS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “RÍO SIN RETORNO”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “EL CID”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:00 CINE  “GIGANTE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TURKANA

04:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 3 DE FEBRERO:

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

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09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (SELVA). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 5

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (XAI XAI). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 6

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 10.   ( Todos los públicos)

12:30 CINE  “ESCAPADA DE SOBIBOR”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

14:55 SOBREMESA DE CINE  “EL GRAN RESCATE”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

17:30 CINE  “U-BOAT”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

19:00 CINE  “TIEMPO DE HÉROES”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “NAVY SEALS, COMANDO ESPECIAL”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “BLACK HAWK DERRIBADO”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “TRES REYES”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “EL GUÍA DEL DESFILADERO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “EL GUERRERO Y LA HECHICERA”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 4 DE FEBRERO:

08:25 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CINE  “MÁS ALLÁ DEL POSEIDÓN”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA

13:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL ALTO LA PAZ. BOLIVIA. TEMPORADA 6-CAPÍTULO 3

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14:00 PERIFERIAS  – ANA MEDINA –

14:55 ÁNGELUS

15:00 SOBREMESA DE CINE  “TIENES UN E-M@AIL”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00  CINE  “JOE CONTRA EL VOLCÁN”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE  “MENSAJERO DEL FUTURO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

21:50 CINE  “DECISIÓN FINAL”  (Todos los públicos)  ESTRENO EN TELEVISIÓN. SUBTITULADA

00:00 CINE “UN MUNDO PERFECTO”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

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