Programación de TRECE del lunes 29 de enero al domingo 4 de febrero de 2018.
LUNES 29 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LA VENGANZA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 10. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “ALFREDO EL GRANDE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “EL LADRÓN DEL REY” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “WICHITA, CIUDAD INFERNAL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “ADIÓS, GRINGO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 CRÓNICA VATICANA
01:45 TELETIENDA
02:30 CRÓNICA VATICANA (REPETICIÓN)
03:30 TELETIENDA
04:30 CRÓNICA VATICANA (REPETICIÓN)
05:30 TELETIENDA
MARTES 30 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “CAMPANAS ROJAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 AL DÍA. ESPECIAL CATALUÑA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
16:30 SESIÓN DOBLE “EL BURLADOR DE CASTILLA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA CUEVA DE BANDOLEROS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL PISTOLERO QUE ODIABA LA MUERTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
00:30 ENTRE DOS -Programa de entrevistas, con Fernando de Haro – SUBTITULADO-
00:30 CINE “FAMILIA DE POLICÍAS 3” ( Todos los públicos)
01:45 TELETIENDA
02:30 ENTRE DOS – REPETICIÓN-
03:30 TELETIENDA
04:30 ENTRE DOS – REPETICIÓN-
05:30 TELETIENDA
MIÉRCOLES 31 DE ENERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL GRAN DUELO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “HELENA DE TROYA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LAS AVENTURAS DE QUENTIN DURWARD” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA BRIGADA DE LA MUERTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL VALOR DE LA AMISTAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 EL LADO BUENO DE LAS COSAS -SUBTITULADO-
01:45 TELETIENDA
02:30 EL LADO BUENO DE LAS COSAS -SUBTITULADO-
03:30 TELETIENDA
04:30 EL LADO BUENO DE LAS COSAS -SUBTITULADO-
05:30 TELETIENDA
JUEVES 1 DE FEBRERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LOS RURALES DE TEXAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 12. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL TALISMÁN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA PRINCESA SAMARKAND” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “ERA EL COMANDANTE CALLICUT” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EN EL OESTE SE PUEDE HACER, AMIGO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE
01:45 TELETIENDA
02:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE – REPETICIÓN-
03:30 TELETIENDA
04:30 TRECE EN PANTALLA GRANDE – REPETICIÓN-
05:30 TELETIENDA
VIERNES 2 DE FEBRERO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SALVAJE Y LIBRE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “EL CONQUISTADOR DE MONGOLIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL VALIENTE PRÍNCIPE DE DONEGAL” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “CINCO PISTOLAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “RÍO SIN RETORNO” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “EL CID” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:00 CINE “GIGANTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TURKANA
04:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 3 DE FEBRERO:
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (SELVA). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 5
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (XAI XAI). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 6
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 10. ( Todos los públicos)
12:30 CINE “ESCAPADA DE SOBIBOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
14:55 SOBREMESA DE CINE “EL GRAN RESCATE” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
17:30 CINE “U-BOAT” ( + de 13 años) SUBTITULADA
19:00 CINE “TIEMPO DE HÉROES” ( + de 16 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “NAVY SEALS, COMANDO ESPECIAL” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “BLACK HAWK DERRIBADO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “TRES REYES” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “EL GUÍA DEL DESFILADERO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “EL GUERRERO Y LA HECHICERA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 4 DE FEBRERO:
08:25 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CINE “MÁS ALLÁ DEL POSEIDÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA
13:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL ALTO LA PAZ. BOLIVIA. TEMPORADA 6-CAPÍTULO 3
14:00 PERIFERIAS – ANA MEDINA –
14:55 ÁNGELUS
15:00 SOBREMESA DE CINE “TIENES UN E-M@AIL” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 CINE “JOE CONTRA EL VOLCÁN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE “MENSAJERO DEL FUTURO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
21:50 CINE “DECISIÓN FINAL” (Todos los públicos) ESTRENO EN TELEVISIÓN. SUBTITULADA
00:00 CINE “UN MUNDO PERFECTO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA