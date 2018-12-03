Programación de TRECE del lunes 3 al domingo 9 de diciembre de 2018.
LUNES 3 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN-
12:30 CINE 1 “EL RETORNO DEL BANDOLERO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “SIETE CIUDADES DE ORO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL JUGADOR” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 1
01:45 TELETIENDA
MARTES 4 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. TOKIO. JAPÓN. REEDITADO 2018
12:30 CINE 1 “QUINCANNON, EXPLORADOR DE LA FRONTERA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LAS RAÍCES DEL CIELO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “PAZ ROTA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 2
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “EL DESAFÍO DEL BÚFALO BLANCO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “RUMBO A LAS PLAYAS DE TRÍPOLI” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “GLORIOSOS CAMARADAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 3
01:45 TELETIENDA
JUEVES 6 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “LA PRIMERA AMETRALLADORA DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 CINE “LA VUELT AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE 2 “EL GRAN MAcCLINTOCK” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE 3 “UN PARAÍSO A GOLPE DE REVÓLVER” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “EN NOMBRE DE LA LEY” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
23:30 CINE 4 “MAD MAX-SALVAJES DE AUTOPISTA” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
01:00 CINE 5 “MAD MAX 2: EL GUERRERO DE LA CARRETERA” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
VIERNES 7 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “ALEXIA”
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CINE 1 “TAMBORES LEJANOS” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 9 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “AMAZONAS NEGRAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “RETAGUARDIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “DE DIOSES Y HOMBRES” (+ de 7 años) BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE ARGELIA. SUBTITULADO
00:30 CINE 3 “INDOCHINA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 CINE 4 “36 HORAS EN EL INFIERNO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. TANZANIA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2
09:55 CINE 1 “MIGUEL STROGOFF” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. INMACULADA CONCEPCIÓN. MADRID
13:30 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “ANTWONE FISHER” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 CINE 2 “HURACÁN CARTER” ( + de 7 años) SUBTITULADA
19:40 CINE 3 “BANDIDAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
21:00 CINE 4 “TEXAS RANGERS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:25 CINE SIN CORTES “KILL SWITCH” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 5 “MAX PAYNE” ( + de 18 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
01:30 CINE 6 “EL REY DE NUEVA YORK” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:30 CINE 7 “EL PRECIO DE UNA MUERTE” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 9 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE “LAS NUEVAS AVENTURAS DE MIGUEL STROGOFF” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. DOMINGO 2 DE ADVIENTO. MADRID
13:30 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “AMOR EN EL AIRE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “TENGO 17 AÑOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “SISSÍ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “SISSÍ EMPERATRIZ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:25 CINE SIN CORTES “EL DESTINO DE SISSÍ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:15 CINE 6 “CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:45 CINE 7 “EL VIAJE INCREÍBLE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:30 TELETIENDA