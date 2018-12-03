Programación de TRECE del lunes 3 al domingo 9 de diciembre

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Programación de TRECE del lunes 3 al domingo 9 de diciembre de 2018.

LUNES 3 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN-

12:30 CINE 1  “EL RETORNO DEL BANDOLERO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 6   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “SIETE CIUDADES DE ORO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL JUGADOR”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 1

01:45 TELETIENDA

MARTES 4 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40  MISIONEROS POR EL MUNDO. TOKIO. JAPÓN.  REEDITADO 2018

12:30 CINE 1  “QUINCANNON, EXPLORADOR DE LA FRONTERA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 7   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LAS RAÍCES DEL CIELO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “PAZ ROTA”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 2

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “EL DESAFÍO DEL BÚFALO BLANCO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “RUMBO A LAS PLAYAS DE TRÍPOLI”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “GLORIOSOS CAMARADAS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 3

01:45 TELETIENDA

JUEVES 6 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “LA PRIMERA AMETRALLADORA DEL OESTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 CINE  “LA VUELT AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE 2  “EL GRAN MAcCLINTOCK”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE 3  “UN PARAÍSO A GOLPE DE REVÓLVER”    (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “EN NOMBRE DE LA LEY”   (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

23:30 CINE 4  “MAD MAX-SALVAJES DE AUTOPISTA”    (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

01:00 CINE 5  “MAD MAX 2: EL GUERRERO DE LA CARRETERA”    (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

VIERNES 7 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “ALEXIA”

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CINE 1  “TAMBORES LEJANOS”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 9   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “AMAZONAS NEGRAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “RETAGUARDIA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “DE DIOSES Y HOMBRES”   (+ de 7 años)   BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE ARGELIA. SUBTITULADO

00:30 CINE 3  “INDOCHINA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15  CINE 4  “36 HORAS EN EL INFIERNO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. TANZANIA.  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2

09:55 CINE 1  “MIGUEL STROGOFF”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. INMACULADA CONCEPCIÓN. MADRID

13:30 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “ANTWONE FISHER”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 CINE 2  “HURACÁN CARTER”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

19:40 CINE 3  “BANDIDAS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

21:00 CINE 4  “TEXAS RANGERS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:25 CINE SIN CORTES  “KILL SWITCH”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 5  “MAX PAYNE”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

01:30 CINE 6   “EL REY DE NUEVA YORK”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:30  CINE 7  “EL PRECIO DE UNA MUERTE”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55  CINE “LAS NUEVAS AVENTURAS DE MIGUEL STROGOFF”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. DOMINGO 2 DE ADVIENTO. MADRID

13:30 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “AMOR EN EL AIRE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “TENGO 17 AÑOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “SISSÍ”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “SISSÍ EMPERATRIZ”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:25  CINE SIN CORTES  “EL DESTINO DE SISSÍ”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:15 CINE 6   “CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:45 CINE 7   “EL VIAJE INCREÍBLE”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:30 TELETIENDA

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