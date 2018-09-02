Programación de TRECE del lunes 3 al domingo 9 de septiembre de 2018.
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – PAÍSES DEL ESTE-
12:15 CINE “CLINT EL SOLITARIO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 12. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “ORGULLO DE RAZA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 SESIÓN DOBLE “LA MÁSCARA PÚRPURA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:15 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
18:30 CINE WESTERN “VALLE PROHIBIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:50 CINE “CAMINO DE OREGÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ –
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 1” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
MARTES 4 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. PAÍSES DEL ESTE. TEMPORADA 3
12:15 CINE “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 13. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:50 SESIÓN DOBLE “MIGUEL STROGOFF” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “NUEVAS AVENTURAS DE MIGUEL STROGOFF” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:15 CINE WESTERN “LA TRIBU DE LOS PAWNEE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:45 CINE “MADROON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ –
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPÚBLICA CHECA – PRAGA-
12:15 CINE “JOKO INVOCA A DIOS Y MUERE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 14. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PERSECUCIÓN IMPLACABLE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:30 SESIÓN DOBLE “EL PRECIO DE UNA MUERTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:45 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
18:50 CINE WESTERN “LLANURA SIN LEY” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “AL LÍMITE DE LA MADRUGADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ –
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 3” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. NAPULA, MOZAMBIQUE
12:15 CINE “LA VENGANZA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 15. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “EL CORSARIO NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “TORMENTA SOBRE EL PACÍFICO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:45 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
18:50 CINE WESTERN “LA BATALLA DE LOS RANCHEROS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “FRENTE A FRENTE CON LA MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ –
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 4” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. RÍO.
12:15 CINE “REZA POR TU ALMA… Y MUERE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 16. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:50 SESIÓN DOBLE “EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “TEMPESTAD EN ASIA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
18:30 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
18:45 CINE WESTERN “TIERRA SALVAJE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “SUCEDIÓ ENTRE LAS 12 Y LAS 3” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:25 CINE SIN CORTES “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE “VENGANZA PERSONAL” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE “SANGRE MALA” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
02:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL
03:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ -COSTA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ – LOS ANDES- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. SEGUNDO- YAMENA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 11
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “PERDIDOS EN ALASKA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:20 CINE “TIERRA DE HÉROES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 CINE “INUNDACIÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:30 CINE “HOLLYWOOD:DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:45 CINE “BULLETPROOF: A PRUEBA DE BALAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “RAMBO: ACORRALADO PARTE II” ( + de 18 años) SUBTITULADA
23:45 CINE “ENCERRADO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:30 CINE “FUGA MORTAL” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:00 CINE “LA BATALLA DEL RÍO NERETVA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
04:45 TELETIENDA
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:30 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULOS 12, 13 y 14. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA -TOLEDO-
13:00 ÁNGELUS
13:20 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
14:00 CINE “BANDIDOS AMERICANOS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
15:30 SOBREMESA DE CINE “CALLES DE LAREDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 CINE “AIR AMÉRICA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “RAMBO III” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE “EL TREN DE LA MUERTE ( + de 12 años) SUBTITULADA.
02:00 TELETIENDA