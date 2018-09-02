Programación de TRECE del lunes 3 al domingo 9 de septiembre

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Programación de TRECE del lunes 3 al domingo 9 de septiembre de 2018.

LUNES 3  DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

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11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – PAÍSES DEL ESTE-

12:15 CINE  “CLINT EL SOLITARIO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 12.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “ORGULLO DE RAZA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 SESIÓN DOBLE  “LA MÁSCARA PÚRPURA”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:15 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

18:30 CINE WESTERN  “VALLE PROHIBIDO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:50 CINE  “CAMINO DE OREGÓN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 1”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO.  PAÍSES DEL ESTE. TEMPORADA 3

12:15 CINE  “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 13.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:50 SESIÓN DOBLE  “MIGUEL STROGOFF”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “NUEVAS AVENTURAS DE MIGUEL STROGOFF”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:15 CINE WESTERN  “LA TRIBU DE LOS PAWNEE”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:45 CINE  “MADROON”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 2”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. REPÚBLICA CHECA – PRAGA-

12:15 CINE  “JOKO INVOCA A DIOS Y MUERE”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 14.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PERSECUCIÓN IMPLACABLE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:30 SESIÓN DOBLE  “EL PRECIO DE UNA MUERTE”      (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:45 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

18:50 CINE WESTERN  “LLANURA SIN LEY”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “AL LÍMITE DE LA MADRUGADA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 3”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. NAPULA, MOZAMBIQUE

12:15 CINE  “LA VENGANZA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 15.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL CORSARIO NEGRO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “TORMENTA SOBRE EL PACÍFICO”      (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:45 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

18:50 CINE WESTERN  “LA BATALLA DE LOS RANCHEROS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “FRENTE A FRENTE CON LA MUERTE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 4”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. RÍO.

12:15 CINE  “REZA POR TU ALMA… Y MUERE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:05 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 16.  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:50 SESIÓN DOBLE  “EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE”   ( + de 7 años)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “TEMPESTAD EN ASIA”      (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

18:30 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

18:45 CINE WESTERN  “TIERRA SALVAJE”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “SUCEDIÓ ENTRE LAS 12 Y LAS 3”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:25 CINE SIN CORTES  “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD”  (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE  “VENGANZA PERSONAL”    (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE “SANGRE MALA”    (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

02:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. AMÉRICA CENTRAL

03:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ -COSTA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ – LOS ANDES-  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. SEGUNDO- YAMENA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 11

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “PERDIDOS EN ALASKA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:20 CINE  “TIERRA DE HÉROES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 CINE “INUNDACIÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:30 CINE  “HOLLYWOOD:DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:45 CINE  “BULLETPROOF: A PRUEBA DE BALAS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “RAMBO: ACORRALADO PARTE II”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

23:45 CINE  “ENCERRADO”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:30 CINE  “FUGA MORTAL”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:00 CINE  “LA BATALLA DEL RÍO NERETVA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

04:45 TELETIENDA

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:30 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULOS 12, 13 y 14.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA  -TOLEDO-

13:00 ÁNGELUS

13:20 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

14:00 CINE  “BANDIDOS AMERICANOS”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

15:30 SOBREMESA DE CINE  “CALLES DE LAREDO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 CINE  “AIR AMÉRICA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “RAMBO III”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE  “EL TREN DE LA MUERTE    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

02:00 TELETIENDA

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