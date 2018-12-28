Programación de TRECE del lunes 31 de diciembre al domingo 6 de enero

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Programación de TRECE del lunes 31 de diciembre de 2018 al domingo 1 de enero de 2019.

Por primera vez en abierto, las tres películas de la Trilogía del dólar, seguidas el mismo día. El viernes David DeMaría será el invitado de “No Solo vengo a hablar de mi disco”.

LUNES 31 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE 1  “QUIZ SHOW (EL DILEMA)”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

14:30 AL DÍA

14:40 SOBREMESA DE CINE  “SONRISAS Y LÁGRIMAS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:45 CINE 2  “LE LLAMABAN TRINIDAD”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:40 CINE 3  “LOS COWBOYS”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “ALFREDO EL GRANDE”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 4  “DE REPENTE UN EXTRAÑO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE 5  “EN BUSCA DEL FUEGO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE 6  “EL LIBRO DE LA SELVA”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

06:00 CINE 7  “LA ISLA DEL FIN DEL MUNDO”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

 

MARTES 1 DE ENERO:

08:30 CONCIERTO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD. MARTHA ARGERICH Y DANIEL BARENBOIM. 2017

10:00  SANTA MISA DE LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

11:40 DOCUMENTAL  “PASIÓN POR EL SACERDOCIO”

12:30 CINE 1  “EL MILAGRO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA. RESUMEN

15:00 SOBREMESA DE CINE  “POR UN PUÑADO DE DÓLARES”     (+ de 12 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

16:40 CINE 2  “LA MUERTE TENÍA UN PRECIO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

19:00 CINE 3  “EL BUENO, EL FEO Y EL MALO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “RAMBO III”   (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

23:30 CINE 4  “ENCERRADO”    (+ de 18 años)   SUBTITULADA

01:30 CINE 5  “LLAMARADAS”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA

03:30 TELETIENDA

 

MIÉRCOLES 2 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE”

12:30 CINE 1  “LLAMADA SALVAJE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA

14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 9.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

15:45 CINE 2  “ESTE CHICO ES UN DEMONIO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “LOS SIETE MAGNÍFICOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1

01:45 TELETIENDA

 

JUEVES 3 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “JOSÉ´MARÍA HERNÁNDEZ GARNICA”

12:30 CINE 1  “EL JUEGO PERFECTO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

14:30 AL DÍA

14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 10.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

15:45 CINE 2  “ESTE CHICO ES UN DEMONIO 2”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “TRES PADRINOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2

01:45 TELETIENDA

VIERNES 4 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 6

12:30 CINE 1  “UNIDOS POR UN SUEÑO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

14:30 AL DÍA

14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6.  CAPÍTULO 11   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:45 CINE 2  “VOLUNTAD DE HIERRO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE WESTERN  “LOS VENGADORES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (DAVID DE MARÍA) – ANTONIO HUESO-

22:30 FE EN EL CINE  “CLARA Y FRANCISCO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:45  CINE 3  “PABELLONES LEJANOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:45 TELETIENDA

SÁBADO 5 DE ENERO:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (SELVA). TEMPORADA 5. CAPÍTULO 5

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (XAI XAI)  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE 1  “EL DESAFÍO DE LAS ÁGUILAS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

14:30 AL DÍA

14:40 SOBREMESA DE CINE  “EN UN LUGAR DE ÁFRICA”     SUBTITULADA.

17:00 CINE 2  “LA NIÑA DE LA SELVA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:00 CABALGATA DE REYES

22:00 CINE SIN CORTES  “DURO DE MATAR”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

23:30 CINE 3  “SUPERCOP”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:15 CINE 4   “LA MALDICIÓN DEL TESORO AZTECA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

03:15  CINE 5  “CARAVANAS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 6 DE ENERO:

08:00 CONCIERTO. BEETHOVEN, MISSA SOLEMNIS EN RE MAYOR op.123

09:30  NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (EFECTO MARIPOSA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

10:30 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (CONCHITA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

11:10 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (DAVID DE MARÍA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

12:00 SANTA MISA EPIFANIA. JORNADA IEME. MADRID

13:00 CINE   “NÓMADAS DEL NORTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA

14:40 SOBREMESA DE CINE  “GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE  “TRAS EL CORAZÓN VERDE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE   “LA JOYA DEL NILO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 CINE   “LADY HALCÓN”      ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00  CINE SIN CORTES  “ROBIN HOOD, PRÍNCIPE DE LOS LADRONES”      ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:15 CINE    “ARACNOFOBIA”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

02:15 CINE    “THE RELIC”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

04:45 TELETIENDA

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