Programación de TRECE del lunes 31 de diciembre al domingo 6 de enero

Programación de TRECE del lunes 31 de diciembre de 2018 al domingo 1 de enero de 2019.
Por primera vez en abierto, las tres películas de la Trilogía del dólar, seguidas el mismo día. El viernes David DeMaría será el invitado de “No Solo vengo a hablar de mi disco”.
LUNES 31 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE 1 “QUIZ SHOW (EL DILEMA)” (+ de 7 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
14:30 AL DÍA
14:40 SOBREMESA DE CINE “SONRISAS Y LÁGRIMAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:45 CINE 2 “LE LLAMABAN TRINIDAD” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:40 CINE 3 “LOS COWBOYS” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “ALFREDO EL GRANDE” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 4 “DE REPENTE UN EXTRAÑO” (+ de 12 años) SUBTITULADA
02:00 CINE 5 “EN BUSCA DEL FUEGO” (+ de 12 años) SUBTITULADA
04:00 CINE 6 “EL LIBRO DE LA SELVA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
06:00 CINE 7 “LA ISLA DEL FIN DEL MUNDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
MARTES 1 DE ENERO:
08:30 CONCIERTO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD. MARTHA ARGERICH Y DANIEL BARENBOIM. 2017
10:00 SANTA MISA DE LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
11:40 DOCUMENTAL “PASIÓN POR EL SACERDOCIO”
12:30 CINE 1 “EL MILAGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA. RESUMEN
15:00 SOBREMESA DE CINE “POR UN PUÑADO DE DÓLARES” (+ de 12 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
16:40 CINE 2 “LA MUERTE TENÍA UN PRECIO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
19:00 CINE 3 “EL BUENO, EL FEO Y EL MALO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “RAMBO III” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
23:30 CINE 4 “ENCERRADO” (+ de 18 años) SUBTITULADA
01:30 CINE 5 “LLAMARADAS” (+ de 12 años) SUBTITULADA
03:30 TELETIENDA
MIÉRCOLES 2 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE”
12:30 CINE 1 “LLAMADA SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA
14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 9. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
15:45 CINE 2 “ESTE CHICO ES UN DEMONIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “LOS SIETE MAGNÍFICOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1
01:45 TELETIENDA
JUEVES 3 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “JOSÉ´MARÍA HERNÁNDEZ GARNICA”
12:30 CINE 1 “EL JUEGO PERFECTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
14:30 AL DÍA
14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 10. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
15:45 CINE 2 “ESTE CHICO ES UN DEMONIO 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “TRES PADRINOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2
01:45 TELETIENDA
VIERNES 4 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 6
12:30 CINE 1 “UNIDOS POR UN SUEÑO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
14:30 AL DÍA
14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 11 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:45 CINE 2 “VOLUNTAD DE HIERRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE WESTERN “LOS VENGADORES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (DAVID DE MARÍA) – ANTONIO HUESO-
22:30 FE EN EL CINE “CLARA Y FRANCISCO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:45 CINE 3 “PABELLONES LEJANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:45 TELETIENDA
SÁBADO 5 DE ENERO:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (SELVA). TEMPORADA 5. CAPÍTULO 5
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (XAI XAI) TEMPORADA 5. CAPÍTULO 6
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE 1 “EL DESAFÍO DE LAS ÁGUILAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
14:30 AL DÍA
14:40 SOBREMESA DE CINE “EN UN LUGAR DE ÁFRICA” SUBTITULADA.
17:00 CINE 2 “LA NIÑA DE LA SELVA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:00 CABALGATA DE REYES
22:00 CINE SIN CORTES “DURO DE MATAR” ( + de 18 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
23:30 CINE 3 “SUPERCOP” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:15 CINE 4 “LA MALDICIÓN DEL TESORO AZTECA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
03:15 CINE 5 “CARAVANAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 6 DE ENERO:
08:00 CONCIERTO. BEETHOVEN, MISSA SOLEMNIS EN RE MAYOR op.123
09:30 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (EFECTO MARIPOSA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
10:30 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (CONCHITA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
11:10 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (DAVID DE MARÍA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
12:00 SANTA MISA EPIFANIA. JORNADA IEME. MADRID
13:00 CINE “NÓMADAS DEL NORTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA
14:40 SOBREMESA DE CINE “GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE “TRAS EL CORAZÓN VERDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE “LA JOYA DEL NILO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 CINE “LADY HALCÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “ROBIN HOOD, PRÍNCIPE DE LOS LADRONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:15 CINE “ARACNOFOBIA” ( + de 12 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
02:15 CINE “THE RELIC” ( + de 12 años) SUBTITULADA
04:45 TELETIENDA