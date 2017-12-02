Programación de TRECE del lunes 4 al domingo 10 de diciembre

carol
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Programación de TRECE del lunes 4 al domingo 10 de diciembre de 2017.

 

LUNES 4 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “UN AGUJERO EN LA FRENTE”    ( + de 7 años)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 20.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL ÚLTIMO SOL”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “EL CAZADOR DE RECOMPENSAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 1     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MARTES 5 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “NEVADA KID”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 21.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PATTON”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

20:30 CINE  “JOHNNY ORO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 2     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULOS DEL 17 AL 22.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA BATALLAS DE LAS ARDENAS”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “RÍO LOBO”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “COMETIERON DOS ERRORES”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE  “LA JUNGLA HUMANA”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE  “LA HUIDA”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 3     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

JUEVES 7 DE DICIEMBRE

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “FRONTERA AL SUR”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 23.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “GIGANTE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “COLORADO JIM”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “LAS ÁGUILAS NEGRAS DE SANTA FE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 4    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

VIERNES 8 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 CINE  “BUEN FUNERAL, AMIGOS, PAGA SARTANA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA DESDE LA ALMUDENA

13:20 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2.  CAPÍTULO 21.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 1.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

 

14:55 SESIÓN DOBLE  “CLEOPATRA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA CONQUISTA DEL OESTE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “GRUPO SALVAJE”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “INFIERNO EN ALCATRAZ”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “ACCIÓN JUDICIAL”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . TANZANIA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 2.

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . DAKAR

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . PERÚ (SELVA).  COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 5.

10:15 PERIFERÍAS  – ANA MEDINA-

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “D’ARTAGNAN Y LOS TRES MOSQUETEROS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “ROBIN HOOD EL MAGNÍFICO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 CINE  “LA ESPADA DEL REY”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 CINE  “FRANK Y JESSE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL GUERRERO ROJO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “EJECUTOR”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “1997:RESCATE EN NUEVA YORK”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “D’ARTAGNAN Y LOS TRES MOSQUETEROS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.  MOZAMBIQUE (XAI XAI) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 6

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CINE “SANGRE EN EL RUEDO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE “BARRERAS DE ORGULLO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “EL HOMBRE TRANQUILO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:30 CINE  “LADRONES DE TRENES”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “¿DÓNDE ESTARÁ MI NIÑO?”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “TODO ES POSIBLE EN GRANADA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “EL SÉPTIMO SELLO DE LA PIRÁMIDE”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

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