Programación de TRECE del lunes 4 al domingo 10 de diciembre de 2017.
LUNES 4 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “UN AGUJERO EN LA FRENTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 20. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL ÚLTIMO SOL” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE “EL CAZADOR DE RECOMPENSAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 1 ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MARTES 5 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “NEVADA KID” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 21. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PATTON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “JOHNNY ORO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 2 ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULOS DEL 17 AL 22. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LA BATALLAS DE LAS ARDENAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “RÍO LOBO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
20:30 CINE “COMETIERON DOS ERRORES” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE “LA JUNGLA HUMANA” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE “LA HUIDA” ( + de 16 años) SUBTITULADA
01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 3 ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
JUEVES 7 DE DICIEMBRE
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “FRONTERA AL SUR” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 23. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “GIGANTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “COLORADO JIM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “LAS ÁGUILAS NEGRAS DE SANTA FE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “EL CONDE DE MONTECRISTO 4 ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
VIERNES 8 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 CINE “BUEN FUNERAL, AMIGOS, PAGA SARTANA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA DESDE LA ALMUDENA
13:20 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 21. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 1. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “CLEOPATRA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA CONQUISTA DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “GRUPO SALVAJE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “INFIERNO EN ALCATRAZ” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “ACCIÓN JUDICIAL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . TANZANIA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 2.
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO . DAKAR
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . PERÚ (SELVA). COSTA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 5.
10:15 PERIFERÍAS – ANA MEDINA-
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “D’ARTAGNAN Y LOS TRES MOSQUETEROS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “ROBIN HOOD EL MAGNÍFICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 CINE “LA ESPADA DEL REY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 CINE “FRANK Y JESSE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL GUERRERO ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “EJECUTOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “1997:RESCATE EN NUEVA YORK” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “D’ARTAGNAN Y LOS TRES MOSQUETEROS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (XAI XAI) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 6
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CINE “SANGRE EN EL RUEDO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – CÓRDOBA
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “BARRERAS DE ORGULLO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “EL HOMBRE TRANQUILO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:30 CINE “LADRONES DE TRENES” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL “¿DÓNDE ESTARÁ MI NIÑO?” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “TODO ES POSIBLE EN GRANADA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “EL SÉPTIMO SELLO DE LA PIRÁMIDE” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA