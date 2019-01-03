Programación de TRECE del lunes 7 al domingo 13 de enero

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Programación de TRECE del lunes 7 al domingo 13 de enero de 2019.

 

LUNES 7 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “ISABEL LA CATÓLICA”

12:30 CINE 1  “GERÓNIMO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 2.  (+ de 7 años).   SUBTITULADA

16:15 CINE 2 “TARZÁN Y EL SAFARI PERDIDO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE WESTERN  “UNA BALA PARA EL DIABLO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3

01:45 TELETIENDA

MARTES 8 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. NAGASAKI. JAPÓN.

12:30 CINE 1  “EL VALOR DE UN COBARDE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 1.  (+ de 7 años).   SUBTITULADA

16:15 CINE 2 “LA GRAN AVENTURA DE TARZÁN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

18:15 CINE WESTERN  “UNA PISTOLA PARA UN COBARDE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 9 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “ENTRE DIOS Y EL DIABLO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 2.  (+ de 7 años).   SUBTITULADA

16:15 CINE 2 “TARZÁN EL JUSTICIERO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

18:15 CINE WESTERN  “EL VIRGINIANO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5

01:45 TELETIENDA

JUEVES 10 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “AL INFIERNO GRINGO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 3.  (+ de 7 años).   SUBTITULADA

16:15 CINE 2 “EL TIEMPO EN SUS MANOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

18:15 CINE WESTERN  “AQUELLOS DUROS AÑOS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6

01:45 TELETIENDA

VIERNES 11 DE ENERO:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 7

12:30 CINE 1  “JUNIOR BONNER”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 4.  (+ de 7 años).   SUBTITULADA

16:15 CINE 2 “TIERRA DE FARAONES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

18:15 CINE WESTERN  “BILLY EL NIÑO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – RUTH LORENZO-

22:30 FE EN EL CINE “DON BOSCO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:45 CINE 3  “HOMICIDIO EN PRIMER GRADO”  (+ de 12 años).   SUBTITULADA

03:30 CINE 4  “GUERRERO CHEYENNE”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

SÁBADO 12 DE ENERO:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. IGUAZÚ. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. LIMA.  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. BOCOIO. ANGOLA.  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 20

12:45 DOCUMENTAL “AMPARO, UNA CITA EN EL CIELO”

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “ZORRO NEGRO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 CINE 2  “ZORRO NEGRO: EL PRECIO DE LA PAZ”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “ZORRO NEGRO: HOMBRES BUENOS Y MALOS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “CAZA A MUERTE”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “UN HOMBRE PELIGROSO”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

23:30 CINE 6  “NACIDO PARA MATAR”     ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

01:15 CINE 7   “TIERRA DE HÉROES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:30  CINE 8  “EL VALOR DE LA AMISTAD”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 13 DE ENERO:

08:00 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

10:00 SANTA MISA. BAUTISMO DEL SEÑOR

12:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – RUTH LORENZO-  REPETICIÓN

13:00 PERIFERIAS

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. BAFOUSSAM (CAMERÚN). TEMPORADA 7. CAPÍTULO 7. ESTRENO

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CATETO A BABOR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “GUAPO HEREDERO BUSCA ESPOSA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “EL ÚLTIMO PISTOLERO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:20 CINE 4  “ALASKA, TIERRA DE ORO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:15 CINE SIN CORTES  “INFIERNO DE COBARDES”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6  “DESAFÍO FINAL”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE 7   “DESACTIVADOR”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

03:00 TELETIENDA

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