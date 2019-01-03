Programación de TRECE del lunes 7 al domingo 13 de enero de 2019.
LUNES 7 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “ISABEL LA CATÓLICA”
12:30 CINE 1 “GERÓNIMO” (+ de 12 años) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 2. (+ de 7 años). SUBTITULADA
16:15 CINE 2 “TARZÁN Y EL SAFARI PERDIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE WESTERN “UNA BALA PARA EL DIABLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3
01:45 TELETIENDA
MARTES 8 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. NAGASAKI. JAPÓN.
12:30 CINE 1 “EL VALOR DE UN COBARDE” (+ de 7 años) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 1. (+ de 7 años). SUBTITULADA
16:15 CINE 2 “LA GRAN AVENTURA DE TARZÁN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
18:15 CINE WESTERN “UNA PISTOLA PARA UN COBARDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 4
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 9 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “ENTRE DIOS Y EL DIABLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 2. (+ de 7 años). SUBTITULADA
16:15 CINE 2 “TARZÁN EL JUSTICIERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
18:15 CINE WESTERN “EL VIRGINIANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 5
01:45 TELETIENDA
JUEVES 10 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “AL INFIERNO GRINGO” (+ de 12 años) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 3. (+ de 7 años). SUBTITULADA
16:15 CINE 2 “EL TIEMPO EN SUS MANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
18:15 CINE WESTERN “AQUELLOS DUROS AÑOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 6
01:45 TELETIENDA
VIERNES 11 DE ENERO:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 7
12:30 CINE 1 “JUNIOR BONNER” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 4. (+ de 7 años). SUBTITULADA
16:15 CINE 2 “TIERRA DE FARAONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
18:15 CINE WESTERN “BILLY EL NIÑO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – RUTH LORENZO-
22:30 FE EN EL CINE “DON BOSCO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:45 CINE 3 “HOMICIDIO EN PRIMER GRADO” (+ de 12 años). SUBTITULADA
03:30 CINE 4 “GUERRERO CHEYENNE” (+ de 7 años). SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
SÁBADO 12 DE ENERO:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. IGUAZÚ. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 7
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ. LIMA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. BOCOIO. ANGOLA. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 20
12:45 DOCUMENTAL “AMPARO, UNA CITA EN EL CIELO”
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA
15:00 SOBREMESA DE CINE “ZORRO NEGRO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 CINE 2 “ZORRO NEGRO: EL PRECIO DE LA PAZ” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “ZORRO NEGRO: HOMBRES BUENOS Y MALOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “CAZA A MUERTE” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “UN HOMBRE PELIGROSO” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
23:30 CINE 6 “NACIDO PARA MATAR” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
01:15 CINE 7 “TIERRA DE HÉROES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:30 CINE 8 “EL VALOR DE LA AMISTAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 13 DE ENERO:
08:00 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
10:00 SANTA MISA. BAUTISMO DEL SEÑOR
12:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – RUTH LORENZO- REPETICIÓN
13:00 PERIFERIAS
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. BAFOUSSAM (CAMERÚN). TEMPORADA 7. CAPÍTULO 7. ESTRENO
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CATETO A BABOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “GUAPO HEREDERO BUSCA ESPOSA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “EL ÚLTIMO PISTOLERO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:20 CINE 4 “ALASKA, TIERRA DE ORO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:15 CINE SIN CORTES “INFIERNO DE COBARDES” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “DESAFÍO FINAL” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE 7 “DESACTIVADOR” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
03:00 TELETIENDA