Programación de TRECE del miércoles 26 al domingo 30 de septiembre

carol

logo - trece-programacion-trece

Programación de TRECE del miércoles 26 al domingo 30 de septiembre de 2018.

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:55 AL DÍA AVANCE

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -ESTRENO NUEVA TEMPORADA-

12:30 CINE 1  “MACHO CALLAHAN”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 AL DÍA AVANCE

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 13.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “DIVISIÓN BOLA DE FUEGO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 AL DÍA AVANCE

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DE KENTUCKY”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 AL DÍA AVANCE

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

23:55 EL TIEMPO

00:00 EL CASCABEL

00:30 CINE “ESCARLATA 3”  (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 AL DÍA AVANCE

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “CAMPANAS ROJAS”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 AL DÍA AVANCE

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 14.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA GUERRA DE MURPHY”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 AL DÍA AVANCE

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “DUELO DE RAZAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 AL DÍA AVANCE

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

23:55 EL TIEMPO

00:00 EL CASCABEL

00:30 CINE “ESCARLATA 4”  (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

02:15 TELETIENDA

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 AL DÍA AVANCE

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS”  CAPÍTULO 3

12:30 CINE 1  “LA CARGA DE LA POLICÍA MONTADA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 AL DÍA AVANCE

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 2, CAPÍTULO 1.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “PÁJAROS HUMANOS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 AL DÍA AVANCE

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “MISIÓN DE AUDACES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 AL DÍA AVANCE

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “JUAN PABLO I. LA SONRISA DE DIOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 3 “ANZACS, LA GUERRA DE LAS ANTÍPODAS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ – LIMA-  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. PRIMERO. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 9

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. JAPÓN -OSAKA- TEMPORADA 7. CAPÍTULO 3.

12:45 DOCUMENTAL “EL LADO OSCURO DEL CÓDIGO DA VINCI” (2006)

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “JOHN RABE”  -ESTRENO EN TELEVISIÓN-   ( + de 16 años)  SUBTITULADA

18:15 CINE   “MAX MANUS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:20 CINE  “RÍO SALVAJE”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “EL PROTECTOR”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA

23:55 CINE    “EL ÚNICO”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:15 CINE    “PABELLONES LEJANOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

06:50 TELETIENDA

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55 CINE 1  “CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA  -TOLEDO-

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO – PERÚ – LOS ANDES –  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “LA VENGANZA DEL CONDE DE MONTECRISTO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

17:30 CINE 2   “UN CUENTO: EL MITO DE PECOS BILL”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 CINE 3  “FORAJIDOS”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

20:45 CINE 4  “TEXAS RANGERS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:15 CINE SIN CORTES  “UN HOMBRE PELIGROSO   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6   “CRUZANDO EL LÍMITE”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE 7  “EL ATRACO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15 TELETIENDA

También te puede interesar

Comentar

Comentarios