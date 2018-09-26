Programación de TRECE del miércoles 26 al domingo 30 de septiembre de 2018.
MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:55 AL DÍA AVANCE
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -ESTRENO NUEVA TEMPORADA-
12:30 CINE 1 “MACHO CALLAHAN” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 AL DÍA AVANCE
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 13. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “DIVISIÓN BOLA DE FUEGO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 AL DÍA AVANCE
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL HOMBRE DE KENTUCKY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 AL DÍA AVANCE
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
23:55 EL TIEMPO
00:00 EL CASCABEL
00:30 CINE “ESCARLATA 3” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 AL DÍA AVANCE
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “CAMPANAS ROJAS” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 AL DÍA AVANCE
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 14. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA GUERRA DE MURPHY” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 AL DÍA AVANCE
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “DUELO DE RAZAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 AL DÍA AVANCE
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
23:55 EL TIEMPO
00:00 EL CASCABEL
00:30 CINE “ESCARLATA 4” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
02:15 TELETIENDA
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 AL DÍA AVANCE
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS” CAPÍTULO 3
12:30 CINE 1 “LA CARGA DE LA POLICÍA MONTADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 AL DÍA AVANCE
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 2, CAPÍTULO 1. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “PÁJAROS HUMANOS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 AL DÍA AVANCE
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “MISIÓN DE AUDACES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 AL DÍA AVANCE
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “JUAN PABLO I. LA SONRISA DE DIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 3 “ANZACS, LA GUERRA DE LAS ANTÍPODAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ – LIMA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 8
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. PRIMERO. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 9
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. JAPÓN -OSAKA- TEMPORADA 7. CAPÍTULO 3.
12:45 DOCUMENTAL “EL LADO OSCURO DEL CÓDIGO DA VINCI” (2006)
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “JOHN RABE” -ESTRENO EN TELEVISIÓN- ( + de 16 años) SUBTITULADA
18:15 CINE “MAX MANUS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:20 CINE “RÍO SALVAJE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “EL PROTECTOR” ( + de 16 años) SUBTITULADA
23:55 CINE “EL ÚNICO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:15 CINE “PABELLONES LEJANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
06:50 TELETIENDA
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE 1 “CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA -TOLEDO-
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO – PERÚ – LOS ANDES – TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “LA VENGANZA DEL CONDE DE MONTECRISTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
17:30 CINE 2 “UN CUENTO: EL MITO DE PECOS BILL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 CINE 3 “FORAJIDOS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
20:45 CINE 4 “TEXAS RANGERS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:15 CINE SIN CORTES “UN HOMBRE PELIGROSO ( + de 16 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “CRUZANDO EL LÍMITE” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE 7 “EL ATRACO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 TELETIENDA