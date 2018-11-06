Programación de TRECE del miércoles 7 al domingo 11 de noviembre de 2018.
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “EL CUATRERO ERRANTE (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “RESCATE EN EL MAR DEL NORTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “CASTA DE GUERREROS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 13
01:45 TELETIENDA
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “DESENFUNDA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “¡ALARMA! VUELO 502 SECUESTRADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “ASÍ MUEREN LOS VALIENTES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SANSÓN Y DALILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 14
01:45 TELETIENDA
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA DE LA ALMUDENA. MADRID
12:30 CINE 1 “JUNIOR BONNER, EL REY DEL RODEO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “AL SUR DE SAN LUIS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “ABRAHAM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 4 “A LA LUZ DEL FUEGO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- TAIWAN
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN-
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. DAKAR. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. VENEZUELA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3
11:00 BEATIFICACIÓN 16 MÁRTIRES. BARCELONA
13:00 DOCUMENTAL “RELUCEN LAS CATEDRALES”
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “DRUIDAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
17:05 CINE 2 “ARN: EL CABALLERO TEMPLARIO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE 3 “TACTICAL FORCE” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “RECOIL” ( + de 16 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
23:55 CINE 5 “THE POINT MEN. EN EL PUNTO DE MIRA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
01:45 CINE 6 “BACKFLASH” ( + de 12 años) SUBTITULADA
03:15 CINE 7 “SARAH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE 1 “SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. ORENSE
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. SANTA CRUZ (BOLIVIA) TEMPORADA 6. CAPÍTULO 6
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “OPERACIÓN PLUS ULTRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “AVISA A CURRO JIMÉNEZ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE 4 “CHINO-CABALLOS SALVAJES” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE 5 “NEVADA EXPRESS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE 7 “LOS COMPAÑEROS DEL DIABLO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE 8 “AMÉRICA VIOLENTA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:00 TELETIENDA