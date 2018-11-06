Programación de TRECE del miércoles 7 al domingo 11 de noviembre

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Programación de TRECE del miércoles 7 al domingo 11 de noviembre de 2018.

 

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “EL CUATRERO ERRANTE   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “RESCATE EN EL MAR DEL NORTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “CASTA DE GUERREROS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 13

01:45 TELETIENDA

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “DESENFUNDA”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 2   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “¡ALARMA! VUELO 502 SECUESTRADO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “ASÍ MUEREN LOS VALIENTES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SANSÓN Y DALILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 14

01:45 TELETIENDA

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA DE LA ALMUDENA. MADRID

12:30 CINE 1  “JUNIOR BONNER, EL REY DEL RODEO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 4.  CAPÍTULO 3   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “AL SUR DE SAN LUIS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “ABRAHAM”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 4  “A LA LUZ DEL FUEGO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- TAIWAN

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN-

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. DAKAR. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. VENEZUELA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 3

11:00 BEATIFICACIÓN 16 MÁRTIRES. BARCELONA

13:00 DOCUMENTAL “RELUCEN LAS CATEDRALES”

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “DRUIDAS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

17:05 CINE 2  “ARN: EL CABALLERO TEMPLARIO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE 3  “TACTICAL FORCE”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “RECOIL”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

23:55 CINE 5   “THE POINT MEN. EN EL PUNTO DE MIRA”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA

01:45 CINE 6    “BACKFLASH”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

03:15 CINE 7  “SARAH”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55 CINE 1 “SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. ORENSE

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. SANTA CRUZ  (BOLIVIA)  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 6

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “OPERACIÓN PLUS ULTRA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “AVISA A CURRO JIMÉNEZ”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE 4  “CHINO-CABALLOS SALVAJES”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE 5  “NEVADA EXPRESS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE 7   “LOS COMPAÑEROS DEL DIABLO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE 8   “AMÉRICA VIOLENTA”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:00 TELETIENDA

 

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