Resumen del Debate de GH VIP de este domingo 14

Resolución de la primera prueba semanal de GH VIP, posicionamientos, porcentajes ciegos… y una Isa Pantoja indiferente hacia Omar.

Esta vez tenemos que dar la razón a Mónica Hoyos, que le ha dicho a Suso que ya es hora de que alguien le conteste, que está muy mal acostumbrado. No vale luego con decir que se ha levantado cruzado, es que se levanta todos los días cruzado y no se puede contestar tan mal e irse de rositas.

Verdeliss sigue sintiéndose fuera de lugar y ante la indiferencia de los demás ha tenido que refugiarse en Miriam y El Koala.

El servicio de los empleados en la prueba del hotel ha sido tan nefasto que sólo puede considerarse como una burla hacia sus compañeros, hacia El Súper y hacia la organización del programa. El Súper les he echado la bronca que merecían. Estaba muy claro que los empleados solo podían ir a la parte de los clientes a trabajar, no de visita. Menos ir a gastarles bromas o atenderles en calzoncillos.

Sólo se entiende que hayan tirado la toalla desde el principio y por eso se hayan relajado tanto. Los clientes han elegido a Makoke como la mejor empleada y se ha ganado una cena que compartirá con Mónica.

Así pues, prueba no superada y tendrán un euro por persona y día, salvo Verdeliss que por su estado si necesita algo más se lo dará la organización. Veremos cuando hagan la compra mañana si se acuerdan de su dejadez en la prueba.

Omar ha asegurado que no conoce a Asraf de nada, que si lo tiene agregado en Facebook ni lo sabe porque no lo lleva él, que sólo lleva personalmente su Instagram. A pregunta de Belén Esteban, no ha sido capaz de contestar si se arrepiente de haber dejado a Isa Pantoja. Sí se arrepiente de lo de Techi aunque Isa le ha dejado claro que con ella no tiene nada que hacer aunque se arrepienta “aquí no busques que no vas a encontrar nada”. Omar también ha dejado claro que, aunque quisiera, no podría volver con ella después de lo de Asraf.

Por fin ha podido saber Isa qué le dijo Asraf en árabe a Omar. Que Isa no le interesaba nada, que se había acercado a ella porque le venía bien.

Alejandro ha vuelto a ponerse en contacto con Techi para recordarla que no puede volver con una persona que le ha hecho eso. Que no le guarda ningún rencor pero que una conversación cuando salgan sobra porque no hay mucho que hablar.

En cuanto a los posicionamientos, Miriam creía que nadie iba a posicionarse junto a ella “puede que El Koala pero él apoyará a Verdeliss, porque ella es la cordura que hace falta en la casa”. Verdeliss cree que tendrá el apoyo de Ángel, Darek y Tony. Techi confía en el apoyo de Makoke, Mónica y Aurah. Asraf apuesta por Darek, Tony y Suso.

Finalmente, Verdeliss ha tenido el apoyo de Ángel Garó,

Techi ha tenido el apoyo de Aurah, Makoke y Mónica.

Asraf tiene el apoyo de Darek, Suso y Tony.

Miriam es apoyada por El Koala. La peruana no ha podido evitar el llanto por la emoción.

Tremendos los porcentajes ciegos: uno de los nominados tiene el 74% de los votos para salir. El resto, a años luz: 16,4% – 6,8% y 2,8%. Así que este martes dos se salvan fijo.

