En SundanceTV, homenaje a algunas de las mejores bandas de la historia

En SundanceTV, ocho documentales -cuatro de ellos estrenos exclusivos- repasan la trayectoria de UB40, Nick Cave, Sixto Rodríguez, 10CC, I Like Trains, The Jam y AC/DC.

A partir de este 2 febrero, SundanceTV te invita a disfrutar de las bandas de música más míticas de la historia con el “Especial Vinilo”, una programación especial compuesta por ocho documentales –cuatro de ellos estrenos exclusivos-, que permiten descubrir el lado más desconocido de artistas y grupos referentes como UB40, Nick, Rodriguez, 10CC, I Like Trains, The Jam o AC/DC.

El especial arranca el 2 de febrero con el estreno exclusivo de “I´m Not in Love: The Story of 10CC”, un trabajo sobre la banda de rock inglesa, fundada en 1972, compuesta por Graham Goldmann, Eric Stewart, Kevin Godley y Lol Creme, conocida por varios éxitos en la década de los 70. Por otro lado, ese mismo día también se podrá ver “Searching for Sugar Man”, un documental realizado por Malik Bendjelloul, ganador del Premio del Público y del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance, así como del Óscar al Mejor Documental en 2012. El documental cuenta la historia de un misterioso cantante conocido como Rodriguez y los esfuerzos de dos fans sudafricanos por descubrir su paradero.

El viernes 9 de febrero llega en exclusiva al canal “A Divorce Before Marriage: A Film About a Band in the Middle”, un documental sobre I Like Trains, el grupo de rock que después de disfrutar de un gran éxito en 2006, vio cómo su fortuna desapareció en tan solo cinco años. Le sigue “The Jam: About the Young Idea”, una visión retrospectiva del grupo liderado por Paul Weller contada a través de imágenes de archivo, entrevistas con miembros de la banda y entrevistas a fans. El especial continúa el 16 de febrero con el estreno en exclusiva de “Promises & Lies: The Story of UB40”, que indaga en la famosa banda de pop reggae y dub.

Después de este documental los amantes de la música pueden disfrutar de la primera parte de “Blood and Thunder: The Sound of Alberts”, documental que explora el origen del grupo australiano AC/DC.

Por último, el último viernes del mes, el 23 de febrero, se estrena en exclusiva “Nick Cave: One More Time with Feeling”, un trabajo que documenta el proceso de producción final del álbum “Skeleton Tree”, que surgió tras la trágica muerte de Arthur, el hijo de 15 años de Nick Cave.

A continuación, SundanceTV emite la segunda parte de “Blood and Thunder: The Sound of Alberts” para cerrar esta programación especial.

“Especial Vinilo”

Estreno: viernes 2 de febrero a partir de las 22:30 horas



Emisión: todos los viernes a partir de las 22:30

Viernes 2:

I”m Not in Love: The Story of 10CC. Estreno exclusivo

Searching for Sugar Man. Ganador del Oscar al Mejor Documental en 2012.

Viernes 9:

The Jam: About the Young Idea

A Divorce Before Marriage: A Film About a Band in the Middle. Estreno exclusivo

Viernes 16:

Promises & Lies: The Story of UB40. Estreno exclusivo

Blood and Thunder: The Sound of Alberts. Parte 1

Viernes 23:

Nick Cave: One More Time with Feeling. Estreno exclusivo

Blood and Thunder: The Sound of Alberts. Parte 2

Comentar

Comentarios