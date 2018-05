Supervivientes: Romina considera lo de Saray “un tema pasado”

Romina Malaspina y Saray Montoya se veían las caras por primera vez en un plató tras el incidente que provocó la expulsión disciplinaria de la segunda por parte de la organización de Supervivientes.

Empezó la entrevista contando Romina que lo peor había sido el hambre y que se llevaba a personas increíbles como Mª Jesús, Logan y Joao, pero enseguida le pusieron los videos referidos a la agresión por parte de Saray, incluyendo los “previos” en los que se Romina maquinaba la provocación a la diseñadora y a Raquel Mosquera, ayudada por Logan que le explicó lo que tenía que pasar para que un concursante fuese expulsado.

Al verlo, la argentina exclamó que no lo recordaba así “para mí ya es un tema pasado” y confesó que no se arrepentía de nada “no me arrepiento de nada de lo que hice en el concurso porque todo lo hice por algo, es un juego. Pido disculpas por alguna cosa que hice, pero arrepentirme, de nada”.

Pero, para Saray no es un tema pasado, y le replicó a Romina que, aunque ella no lo hubiese escuchado, le había pedido perdón muchas veces, eso que se trataba de una situación premeditada, una provocación planeada, y entendía que si Romina no se arrepentía, sus disculpas no valían “en mi país, si no hay arrepentimiento no hay perdón”.

Romina aclaró entonces que al decir que no se arrepentía de nada se refería a su concurso en general, pero sí se arrepentía de haber provocado a Saray. En todo caso, insiste en que es un asunto que ha olvidado “lo que ocurre en la isla se queda en la isla”.

Jorge Javier Vázquez, viendo que no iban a arreglar nada, les dijo que era mejor no seguir debatiendo un “asunto feo” y las emplazó para el debate del domingo con Sandra Barneda. Entonces, conectó con la isla y empezaron a escucharse voces. La conexión volvió a plató y se vio a Fernando Marcos y Saray discutiendo por algo que no habíamos escuchado. Según Fernando, Saray le estaba amenazando, algo confirmado por María Lapiedra, y Saray alegó que Fernando estaba animando a Romina a denunciar la agresión y pedir el vídeo de la misma para aportarlo como prueba.

Suponemos que si Romina considera que el incidente está olvidado, no optará por esta vía. En todo caso, veremos qué ocurre este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras.

