Techi Cabrera se convierte en la cuarta expulsada de GH VIP

Tres nuevos nominados en GH VIP con un Ángel Garó que ha utilizado su poder como jefe de la casa e inmune tras ganar la prueba semanal.

Isa Pantoja dice tener una relación “normal” con Omar aunque se nota que ella quiere marcas distancias. Sin embargo, Omar no ha tenido reparos en reconocer que su corazón pertenece “a alguien que está aquí” refiriéndose claramente a Isa y recalcando que de Techi sólo es amigo.

Aurah ha estado contando, a petición de Jorge Javier, lo dura que es la enfermedad de su hijo, del que hay que estar las 24 horas del día pendiente porque en cualquier momento podría sufrir un coma hipoglucémico que resultase mortal. Este viernes tendrá que declarar por videoconferencia por un conflicto que tiene que resolver con el padre de su hijo.

Por cierto, una pena que la canaria no haya dicho el nombre de la enfermedad rara que padece el pequeño, para así darle visibilidad.

Ángel ha dimitido de su trabajo como guionista en la prueba semanal. Sin embargo, Miriam asegura estar conforme con el papel que le ha tocado.

Hemos podido ver el vídeo en el que Miriam entra en la habitación que no le corresponde para echarse una siesta. Acaba molestando a Techi y a Mónica y ésta se dirige donde están Koala y Verdeliss para que como amigos de Miriam le piden que deje de hacer esas cosas. La respuesta es negativa, ellos no estaban en el conflicto y no tienen por qué meterse. Mónica, enfurecida, acaba soltando lo siguiente: “Mira que tener que aguantar un put… concurso con esta tipa… anda que no tendría que estar besando el suelo por donde camino, cabr… que gracias a mí tienes lo que tienes”.

Aurah dice que las cosas con Suso ya están bien. La madre de éste dice que su hijo es la primera vez que se enamora realmente y que no está sabiendo gestionar el enamoramiento.

Llegó el momento de la expulsión y la elegida por la audiencia para abandonar la casa ha sido Techi, como era de esperar. La frialdad ha sido máxima entre las dos nominadas, aunque Miriam le ha pedido a Techi que le diga a Isa que le tiene mucho cariño. Miriam ha agradecido a España “que se esté viendo las 24 horas”. Ha podido hablar con su madre y con su abuela, pero entre la conexión y el llanto, por desgracia ha sido más bien un diálogo de besugos. Una lástima.

Mónica dice que Miriam va contra alguien y luego va “a lamerle el cul…” Creemos que eso es más bien lo que ocurre normalmente, que discutes con una persona pero luego tratas de estar normal para poder convivir. Sino, sería la selva. Como dice Carmen Borrego de su relación con Terelu “nos decimos lo más grande y a los 20 minutos nos llamamos para cenar juntas”.

Makoke se sinceró mientras cenaba con Mónica Hoyos, y sus palabras no han gustado nada a Kiko Matamoros. Dijo su ya ex mujer que cuando saliera de la casa iría a Milán a visitar a su hija Ana, que iba a vender la casa para que Kiko zanjase la importante deuda que tiene y pagar la Universidad de su hija “que ahora se la está pagando ella” y que nunca volvería con Kiko porque todo serían reproches y malos rollos, que pensaba que Kiko era imprescindible en su vida y que no lo es, y que sobretodo ha descubierto cosas que no se esperaba y está muy decepcionada “cuando dejas de admirar a una persona, dejas de amar. Yo he amado a Kiko como no he amado a nadie en mi vida. He perdonado, he aguantado y he tragado mucho”.

“Me parece muy triste lo que he oído, pero yo no voy a sacar ningún cuchillo, porque tenemos una hija en común y porque tenemos 20 años de relación” ha dicho Kiko Matamoros. Cree que hace un resumen bastante desafortunado. Le pide que si habla de temas económicos, diga la verdad, porque su deuda con Hacienda tiene dos recursos que espera que se atiendan rápidamente. Le ha molestado que diga que ha tragado mucho “en veinte años de relación, todos tragamos, perdonamos, aguantamos, soportamos… no me ha gustado lo que he oído, no me ha parecido justo y me molesta que sea tan torpe de entender que está ahí en una charla de café con una amiga”.

El ganador de la prueba semanal – en la que había que encontrar una aguja en un pajar, literalmente- para ser el jefe de la casa ha sido Ángel Garó. Logra pues la inmunidad y el poder del intercambio: quitar a un nominado de la lista y poner a otro.

Nada más llegar a plató, Techi ha querido pedir perdón a Isa Pantoja. Ésta le ha contestado que acepta su perdón pero que el daño está hecho, tanto de su parte como de la de Omar. “Yo te brindé mi amistad sincera (…) Ojalá en mi camino Dios me ponga menos amigas como tú y en tu vida te ponga a muchas como yo”. Techi ha respondido que acepta y comprende sus palabras pero que “una amistad no se construye en 15 días, aunque he estado muy unida a ti”. Techi se ha venido arriba y ha empezado a decir que a quién no le había pasado esto y que no había matado a nadie.

Techi ha reconocido que no ve a Omar como novio, sino como amigo y no tiene claro si con derecho a roce. Sobre qué pasó entre Isa y Asraf, dice que “se besaron, que no hubo edredoning” que se lo dijo la propia Isa “con gestos” y que esta misma tarde Asraf le ha dicho que cuando salga lo explicará y que la echa de menos. Isa ha reconocido que está deseando que Asraf salga para que lo aclare y al final Techi ha exclamado “te enrollaste con Asraf, no quieres reconocerlo para quedar bien, pero te enrollaste con él igual que yo con Omar”.

El hermano de Asraf ha dicho que Isa le reconoció que había habido dos besos, ante el asombro de la joven que niega haberle dicho eso, sino todo lo contrario, que no había habido nada. Al final Techi hasta ha dicho que ha habido más besos… y Omar se ha vuelto a mosquear aunque al final ha seguido creyendo a Isa.

Así han sido la nominaciones:

Ángel Garó nomina con 1 punto a Darek porque nunca le ha dado puntos, con 2 puntos a Verdeliss porque “a veces se irrita porque por ejemplo el otro día le dije a Miriam que fregase los platos, que le tocaba, y no los fregó”, y con 3 puntos a Miriam porque “estamos conviviendo, todos cometemos errores, pero lo suyo es reiterativo, lo digo desde el cariño”.

Verdeliss nomina con 1 punto a Makoke por descarte porque han hablado mucho más esta semana, con 2 puntos a Mónica porque aunque le aporta mucho como persona y tiene cantidad de valores, todavía me mueve ese aura de desconfianza con ella, y con 3 puntos a Asraf porque cree que son muy incompatibles de Asraf.

Aurah le da 1 punto a Verdeliss porque esta semana ni ha hablado con ella, casi no la ve por la casa, 2 puntos a Miriam porque ha tenido un encontronazo gordo con ella, y 3 puntos a El Koala porque tras la gala le negó una conversación que habían tenido.

Miriam nomina con 1 punto a Aurah porque se ha levantado de muy mal humor, con 2 puntos a Makoke porque a veces ejerce de madrastra protectora de algunos de la casa, y con 3 puntos a Mónica por lo mismo.

Makoke nomina con 3 puntos a Miriam porque ha tenido una discusión muy desagradable con ella durante la publicidad, con 2 puntos a Verdeliss que no le van a afectar porque la gente la quiere mucho y con 1 punto a Asraf porque ha tenido pequeños desencuentros.

El Koala nomina con 1 punto a Suso, con 2 puntos a Aurah y con 3 a Makoke “porque en la obra pretenden quitarme mis propiedades y matarme y eso yo no lo permito”.

Darek nomina con 1 punto a Tony “es un punto cariñoso” con 2 a El Koala porque siempre se le adelante en el baño y tarda un montón, y 3 puntos a Miriam porque el contacto que tienen es mínimo. Aunque ha reconocido que trabaja muy bien y que si le mandas fregar los platos, siempre que miras la ves fregando.

Asraf nomina con 1 punto a Makoke por un rifirrafe que tuvieron ayer, con 2 a Miriam “por lo del dormitorio, que me molestó” y 3 puntos a Verdeliss por falta de compatiblidad.

Tony Spina nomina con 1 punto a Suso porque desde que está de novio no se le ve por la casa, con 2 puntos a Miriam por descarte, porque es la persona con la que menos se relaciona en la casa y con 3 puntos a El Koala porque nomina para que salgan nominados los que no han estado, pero que la realidad es que los nomina porque no les cae bien.

Suso nomina con 1 punto a Tony “por no llamarme para salir los fines de semana desde que tengo novia”, con 2 a El Koala por la misma razón que Tony, y con 3 a Miriam por su actitud tan irascible.

Mónica Hoyos nomina con 1 punto a El Koala, con 2 a Verdeliss y con 3 a Miriam, No ha dado razones por falta de tiempo pero no hacía falta.

Nominados: Miriam Saavedra con 21 puntos, El Koala con 11 y Verdeliss con 10. Ángel Garó decide usar su poder y salvar a Verdeliss, subiendo a la lista de nominados a Darek.

Nominados definitivos: Miriam, El Koala y Darek.

